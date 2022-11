Jonathan Gresham también se suma al BOLA 2023

Creo que un servidor no cae en hipérboles cuando afirma que el plantel de competidores que Pro Wrestling Guerrilla está reuniendo para su siguiente edición del torneo Battle Of Los Angeles (7 y 8 de enero) luce ya como una de los mejores de la historia. Y sin necesidad de nombres demasiado mediáticos: Michael Oku, Shun Skywalker, Masha Slamovich, Mike Bailey, Komander y Alex Shelley.

A los que ahora se le suma Jonathan Gresham.

Jonathan Gresham is the seventh entrant in the 2023 Battle of Los Angeles!