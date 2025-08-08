Jonathan Gresham sufrió dos derrames cerebrales

El día de hoy, el mundo de la lucha libre profesional se sorprendió con una lamentable noticia. Y es que, a través de sus redes sociales, el talentoso luchador, Jonathan Gresham, de 37 años de edad, reveló que hace dos días sufrió dos derrames cerebrales.

Este es el mensaje que envió el luchador, que desde enero era agente libre tras finalizar su contrato con TNA Wrestling, y que ha tenido pasos por AEW y ROH, entre otras grandes empresas, como CZW, CHIKARA Pro Wrestling y EVOLVE antes de ser comprada por WWE, además, de ser el esposo de la luchadora de NXT, Jordynne Grace.

► Jonathan Gresham se recupera con fe tras sufrir dos derrames cerebrales

“Hace dos días, me desperté y no podía caminar ni mover el lado izquierdo de mi cuerpo. No podía ver y apenas podía hablar. Me tomó 30 minutos poder marcar al 911, pero finalmente lo hice. Desperté en el hospital sin recordar qué había pasado. Me dijeron que me habían hecho una resonancia magnética y que había sufrido dos derrames cerebrales.

«Me han hecho muchas pruebas, pero todo ha salido normal. No están seguros de qué ocurrió, y lo único que dijeron es que podría haber sido una posible complicación por un fuerte caso de COVID que tuve hace un par de semanas. Dijeron que quizás nunca sepamos la causa exacta.

«De más está decir que me tomaré las próximas 2 a 4 semanas fuera de la lucha libre para recuperarme y recibir el alta completa de parte de mi neurólogo.

«Mi esposa me vio cuando me sacaban de la casa en camilla a través de la cámara del timbre Ring, y de alguna forma voló de Orlando a Atlanta tan rápido que ya estaba allí cuando desperté.

«No estaba del todo convencido de que había tenido un derrame cerebral hasta que ella me mostró esta foto de cómo se veía mi rostro. Nunca pensé que esto sería algo de lo que tendría que preocuparme a los 37 años.

«Volveré pronto 🐙”.