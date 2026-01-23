Infravalorado hasta la médula por no estar bajo contrato con WWE o AEW y por su etapa en TNA (empresa como saben estigmatizada), Jonathan Gresham vivirá hoy uno de los días más especiales desde que es luchador, cuando compita en el evento Wildest Dreams de Beyond Wrestling.

Desgraciadamente, la última parte de 2025 no acabó para Gresham de la mejor forma. En agosto, supimos que, en teoría consecuencia de una batalla con la COVID-9, sufrió dos derrames cerebrales que claro está, lo obligaron a alejarse de los rings. Pero el 2025 ya quedó atrás, y con ello tal susto, que como confirma el propio Gresham bajo entrevista concedida a Justin Barrasso, no le ha dejado secuela alguna.

«Todo el mundo lo sabe ya, tuve dos derrames. Estaban relacionados con la Covid. Ahora estoy listo para volver. Estoy al 100% y listo para ponerme en marcha».

¿Y por qué Beyond Wrestling? 10 años atrás, Gresham se encontraba en un momento de zozobra, muy cerca de dejar la lucha libre por falta de estabilidad. Pero entonces la promotora de Drew Cordeiro llegó a su vida.

«Por aquella época, la que es ahora mi esposa y yo nos mudamos a York, Pennsylvania. Antes de mudarnos, iba a dejar la lucha libre. Es cuando hablé con Drew, quien me dijo que iba a darme una nueva plataforma. Beyond hizo todo lo posible por darme una plataforma y aquellos combates con Sabre me consolidaron como una promesa. Todo se remonta a aquella conversación con Drew. De alguna manera, Beyond es el motivo de que siga luchando hoy».

► Cartel Beyond Wrestling Wildest Dreams

Jonathan Gresham se medirá a Ryan Clancy en Wildest Dreams, evento que tendrá lugar desde el Arts At The Armory en Somerville (Massachusetts, EEUU) y que podrá verse en IndependentWrestling.tv a partir de las 8 pm ET. He aquí su cartel anunciado.

CAMPEONATO MUNDIAL DE INDEPENDENTWRESTLING.TV: Krule (c) Gabby Forza

CAMPEONATO WRESTLING OPEN: Bobby Orlando (c) vs. Eye Black Jack vs. DJ Powers

Jonathan Gresham vs. Ryan Clancy

Aaron Rourke vs. Kylie Alexa

Brando Lee e Ichiban vs. Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) vs. Wrench & Resolve (Erik Chacha y Jake Gray) vs. Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas).

Kaitlyn Marie vs. Liviyah

Dezmond Cole vs. Oxx Adams

FLIP A COIN CHALLENGE: The Stetson Ranch (Bobby Casale, Brian Morris y Steven Stetson) vs. Big Business (Brad Hollister, Love Doug y TJ Crawford)

Tyree Taylor vs. Gabriel Skye

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beyond Wrestling (@beyondwrestling)