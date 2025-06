Jonathan Coachman: «Triple H estará fuera en 18 meses»

Este agosto se cumplirán oficialmente tres años desde el primer retiro de Vince McMahon, lo que le permitió a Triple H tomar las riendas y convertirse en el director creativo de la WWE. Y aunque McMahon regresó brevemente al poder a inicios del 2023, la eventual formación de TKO hizo que el programa ya quede en manos de «The Game» desde entonces, algo que la mayoría de los fans habían alegrado hasta hace poco, hasta que regresaron los temidos despidos.

► TKO daría un cambio radical en la filosofía de WWE

Jonathan Coachman, en su reciente aparición en el podcast «The Two Man Power Trip of Wrestling», afirmó que los problemas pasados ​​de The Rock y Triple H provocarán la salida de este último en un plazo de 18 meses. Además, sostiene que TKO quiere convertir la promoción en un producto de entretenimiento, algo con lo que ni Vince McMahon ni Triple H estarían de acuerdo

«Y por mi tiempo allí y con The Rock, sé con certeza que no se lleva bien con Triple H. Eso no desaparece. Siempre han estado discutiendo durante años por muchas razones diferentes. La razón por la que comenté en mi programa es que hay una gran lucha de poder. Bueno, en primer lugar, he hablado con dos personas cercanas a la situación y me lo han contado, aunque no puedo decirte quiénes son, pero tengo muy buena información».

«Y predijimos que dentro de 18 meses, Triple H ya no dirigiría la WWE. La verdad es que me siento un poco mal por él porque siempre me ha gustado mucho. Pero vean lo que pasó en WrestleMania. Ingresó al Salón de la Fama por tercera vez. Un discurso de una hora y 37 minutos a la 1 de la mañana. Tienes toda la semana agendada, no hay nada gratis para los fans, y luego, en WrestleMania, les faltarás el respeto a Bret Hart y Stone Cold Steve Austin, los sacarás con todos los demás para saludar al público, y tendrás tu propia entrada con música acuática justo al lado de ellos».

Precisamente, Triple H está empezando a ser cuestionado por una serie de decisiones, tanto a nivel de las historias televisivas (como la ruta hacia WrestleMania 41), como aquellas relacionadas con los despidos, con nombres que todavía sorprenden como el de Braun Strowman o R-Truth.