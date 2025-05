Aunque los fanáticos de WWE están bastante enojados con The Rock, por no haber presencia ni durante el camino a WrestleMania 41, ni durante el gran show de shows, al parecer, la presencia de The Rock en WWE no se ha acabado del todo.

Y es que se ha podido saber que The Rock y John Cena se volverían a cruzar una vez más, según lo ha informado una interesante fuente, como lo es el excomentarista de WWE y amigo de Dwayne Johnson, Jonathan Coachman. Esto fue lo que dijo The Coach en la más reciente edición de su video podcast Behind the Turnbuckle:

► John Cena y The Rock volverían a tener una historia en la programación televisiva de WWE

«Además de eso, tengo buena información… ¿A quién no hemos visto? ¿Quién ha estado recibiendo todos los golpes cuando se trata de que la gente diga: ‘Oh, lanzaste a Triple H debajo del autobús? ¿No apareces por ningún lado?’ ¿Quién es? The Rock. Y tengo buena información de que Cena y The Rock se cruzarán de una manera u otra para finales del verano».

Así las cosas, resta por ver si esto finalmente ocurre. Recientemente, se reportó que John Cena defenderá su Campeonato Indisputable WWE ante R-Truth en WWE Saturday Night’s Main Event este próximo sábado 24 de mayo desde Tampa, Florida.

Luego, Cena defendería su título ante CM Punk el 07 de junio de 2025 en el evento premium Money in the Bank 2025. Y, finalmente, podría defender el título ante Cody Rhodes en el evento premium SummerSlam 2025, el sábado 02 o domingo 03 de agosto de 2025. Y es aquí en donde, según reportes, tendría más posibilidades de que su reinado terminara. ¿Podría ser The Rock causante de esto? Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier información adicional.