No han faltado las declaraciones de Jonathan Coachman sobre Vince McMahon a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2014, salía en su defensa frente a la demanda de un grupo de luchadores: «Vince es la persona más leal que haya conocido en mi vida». Tiempo después, en 2021, ya era más crítico: «A Vince McMahon se le olvida todo en una semana» o «Me debe dinero». Y en 2024, hace unas semanas, afirmaba: «Vince McMahon y Kevin Dunn me sacaron de WWE».

Embed from Getty Images

► Jonathan Coachman de Vince McMahon

Más recientemente, Bill Apter de Sportskeeda Wrestlebinge le preguntó al ex comentarista por el ex mandamás de WWE:

“No tengo realmente pensamientos sobre él para 2024, para serte sincero. No me gusta comentar sobre él. En su momento, estuve mucho tiempo cerca de él y aprendí mucho de lo que nos enseñó.”

“Lo positivo fue aprender cómo manejar el momento en que se enciende la luz roja, el tiempo, la énfasis, la narrativa, todas esas cosas que hacen que la lucha libre de alto nivel sea lo que es. También el esfuerzo. Nos forzaron a trabajar duro, y en mi primer período de 10 años, solo me perdí un lunes por la noche.

«Ahora que lo miro hacia atrás, tengo muchos arrepentimientos por las cosas que me perdí porque no pudimos defendernos. Recuerdo que era Nochebuena y estaba de regreso en Kansas. Me llamaron para regresar y grabar algo en Connecticut porque él quería irse a Florida con su familia, y realmente no le importaba mi familia. Así que lo hice porque nunca le dije que no —solo lo hice una vez, y me castigaron por eso, así que así es como fue.”

Embed from Getty Images

¿Qué te parecen las palabras de Jonathan Coachman sobre Vince McMahon?