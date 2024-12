Jonathan Coachman: «Nia Jax me odia»

Jonathan Coachman trabajó en WWE en dos etapas distintas, la primera a finales de los 90 y durante la década de los 2000, ocupando los roles de entrevistador en backstage, comentarista, asistente de Eric Bischoff o Gerente General interino, y la segunda en la segunda mitad de los 2010 y principios de los 2020 realizando apariciones esporádicas, comentando en la mesa de Raw y ejerciendo labores de presentación en los eventos premium.

► Nia Jax y Renee Paquette

En esta ocasión, nos enfocamos en la segunda para descubrir que su entrada al mundo del golf fue un problema, así como también su mala relación con la luchadora Nia Jax, y el éxito que tenía en aquel entonces Renee Young:

“Por cierto, ella me odia«, comienza diciendo Coachman en Behind The Turnbuckle: The Last Word. «Hace años, y esto muestra lo loco que era todo en ese momento. Cuando dejé ESPN y regresé, le dije a Vince [McMahon] que ya tenía cuatro eventos de golf en mi agenda que no quería perderme. En mis primeros 10 años en WWE, me perdí una noche de lunes. Así que ahora, al regresar 10 años después, le digo a Vince que me voy a perder cuatro eventos en ese año calendario. ¿Cómo crees que reaccionó? Me dijo: ‘No hay problema, coach, te cubrimos.’ Bueno, me cubrieron… hasta el segundo evento perdido, y luego fue como: ‘Esto es una tontería,’ y yo dije: ‘Te lo advertí.’ Así que empezaron a buscar reemplazos. Y recuerdo que pusieron a Renee en mi lugar. A nadie le gustó que me trajeran de vuelta, por la razón que sea. No voy a usar la palabra celos. Es lo que es. Pero Nia Jax lideró el coro de ‘Renee, Renee, Renee en el lugar del coach.’ No le caía bien, por la razón que fuera. Yo no tenía problemas con Renee, creo que es fantástica.”

