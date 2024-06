Mercedes Moné, hoy la nueva Campeona TBS de AEW, antes, cuando era Sasha Banks, era bastante criticada por los aficionados y hasta por sus colegas, luchadores como Rusev, hoy en día Miro, despreciaban a Sasha por su ego y por tratar mal a los fans.



Y cada vez siguen saliendo más acusaciones o críticas hacia Banks. La más reciente viene del ex Gerente General de Raw y ex comentarista de WWE, Jonathan Coachman, quien en una reciente entrevista en el podcast Behind The Turnbucklet, reveló que The CEO era una persona con la cual era difícil trabajar tras bambalinas en WWE. Estas fueron sus interesantes palabras

:

► Jonathan Coachman critica a lo grande a Mercedes Moné

“No creo que Mercedes Moné sea grandiosa en absoluto. Nunca pensé que era todo ese paquete que todos creían que era aquí en WWE como Sasha Banks. Y también era difícil trabajar con ella.

“Hay ciertas superestrellas que, a lo largo de los años, actúan de cierta manera detrás del escenario y obtienen una cierta reputación, y no pueden deshacerse de eso. Y Mercedes Moné tenía eso. Así que, cuando escuché algunos de los números que estaba pidiendo.

«Ya sea WWE o AEW, me sorprendió que cualquiera de las dos partes siquiera considerara un trato de la magnitud de lo que supuestamente consiguió, porque estoy de acuerdo contigo, ella nunca ha sido la estrella que Becky Lynch, Charlotte Flair o Rhea Ripley sí son”.