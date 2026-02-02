Jonathan Coachman critica a WWE por el Royal Rumble

El reciente Royal Rumble culminó con la imagen de Roman Reigns apuntando hacia el letrero de WrestleMania 42, como el flamante ganador del combate de treinta hombres; horas antes, Liv Morgan había hecho lo mismo en la rama femenil. Sin embargo, estos resultados, así como la falta de sorpresas (especialmente por el lado de los hombres) provocaron que muchos fanáticos reaccionaran de forma negativa ante la WWE.

► Jonathan Coachman no se guardó nada

En un video publicado en X este domingo, Jonathan Coachman se desahogó sobre lo que consideró un espectáculo deslucido del Royal Rumble, haciéndose eco de las quejas que dice haber escuchado de los fans e incluso de un agente de la TSA. Coachman subtituló el video:

“Un Royal Rumble de emergencia para llevar con un poco de ayuda de seguridad. En algún momento tenemos que dejar de vivir en la burbuja de ‘todo lo que hacemos es genial porque somos la WWE’, punto. Roman Reigns estaba diciendo la verdad en el programa de McAfee. Se ha hecho a un lado y ha dejado que los jóvenes se apoderen de él. No es necesariamente su culpa”.

En el video, Coachman recapituló su conversación con un guardia de seguridad que aparentemente se le acercó y expresó lo que muchos fans ya sentían, la falta de sorpresas; además, el ex WWE tampoco se contuvo en cuanto a la dirección creativa del evento.

“No hubo sorpresas. ¿Dónde estaba Chris Jericho? ¿Una gemela Bella? ¿Por qué Triple H sigue diciendo que habrá un montón de sorpresas cuando no hay ninguna?”

“En algún momento, ¿Cuándo vamos a ser realmente creativos? Porque ayer no fue el momento. ¿Y las dos luchas individuales? Literalmente les expliqué todo el combate de Gunther en ‘Off the Ropes’, e hicieron exactamente lo que les dije que harían”.

“¿Alguna vez han visto una lucha Royal Rumble donde una de las estrellas más grandes de todos los tiempos es eliminada por los yeeks de otro y muestran los ocho minutos de yeets en lugar de la eliminación de Brock Lesnar? ¿Qué estamos haciendo?”

Básicamente, el Royal Rumble dejó dos sorpresas, una de cada lado: Brie Bella por las mujeres y Royce Keys (Powerhouse Hobbs) por los hombres, sumado a los retornos de luchadores como Tiffany Stratton, Brock Lesnar o el propio Roman Reigns; sin embargo, Coachman quedó descontento por el poco impacto que (salvo Reigns) causaron.