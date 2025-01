Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el exluchador y comentarista de WWE, Corey Graves, sorprendió recientemente al revelar que está frustrado por haber sido «relegado» a ser comentarista de NXT, luego de estar en la mesa de comentaristas de los shows del elenco estelar.

Graves era comentarista de SmackDown junto con Michael Cole, pero con el debut de Raw en Netflix, Triple H decidió cambiar las duplas en las mesas de comentaristas. Y ahora, Cole está junto a Pat McAfee en Raw y Wade Barrett está comentando la marca azul junto con Joe Tessitore.

Y, aunque no se sabe muy bien qué ocurre, Sean Ross Sapp de Fightful Select y Mike Johnson de Pro Wrestling Insider señalan que la frustración de Graves es real y que sí estaría muy enojado y desanimado por haber sido «degradado» a ser comentarista de la tercera marca de WWE.

Pues bien, en medio de la polémica, y reaccionando al hecho de que Graves no iba a estar en NXT esta noche, luego de anunciar que iba a hablar en el show de esta noche, el excomentarista de WWE, Jonathan Coachman, salió a «cobrarle» a Graves por su actitud, pero, a la vez, le dio un consejo. Estas fueron sus palabras:

So Corey is upset for being bumped from the main announce roster. Happened to JR 5 times. Happened to Cole multiple times. Happened to me multiple times. He is right he is really good at his job. But playing in the sandbox a little bit better might not hurt next time. Embrace… https://t.co/Qp50P6xlxM

— The Coach (@Thecoachrules) January 14, 2025