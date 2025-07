Jon Stewart ataca a Donald Trump: «Como en la WWE»

El actual presidente de Estados Unidos Donald Trump ha respaldado y promovido un nuevo paquete de gasto apodado el “Big Beautiful Bill”, impulsado por los republicanos y ya aprobado en el Congreso. Esta ley incluye recortes drásticos a programas sociales fundamentales:

Se eliminarán $930 mil millones de Medicaid durante la próxima década, lo que podría dejar sin cobertura médica a hasta 17 millones de estadounidenses .

. Se reducirán $68.6 mil millones del programa de cupones de alimentos (SNAP), afectando a unos 4.7 millones de personas .

. Y aproximadamente un millón más perderán acceso a servicios de salud reproductiva como anticonceptivos, pruebas de ITS, detección de cáncer y abortos.

► Jon Stewart ataca a Donald Trump

Como no podía ser de otra manera esta noticia ha provocado todo tipo de ataques contra el gobernante y de entre todos ellos nos hacemos eco de uno en particular que hace referencia a la WWE, donde Trump es miembro del Salón de la Fama. Quien lo propina es el famoso comunicador Jon Stewart, quien en alguna ocasión apareció como estrella invitada en la compañía de lucha libre. Atendamos a sus recientes declaraciones en The Daily Show:

«Podríamos hablar de la narrativa de los medios dramatizando la fragilidad de la coalición gobernante de Trump y lo que eso podría significar. ¡Oh! ¡Sorpresivamente fue aprobado! (se burla). Como todo lo que Trump ha querido. Desde los sobornos con jets de Qatar hasta el secretismo de los archivos de Epstein, y conglomerados mediáticos pagando dinero para silenciar escándalos. No puedo creer que ABC pagara eso. Fue una mier… total… Me retiro solo. Es teatro. Una forma de darles a los senadores negaciones plausibles mientras mantienen la agenda intacta.”

Stewart comparó esta situación con la lucha libre profesional, donde los comentaristas fingen sorpresa ante cada “giro inesperado”. Para reforzar el punto, mostró un clip de Seth Rollins en 2015, burlándose de él en el programa RAW Daily Show, donde incluso amenazó con romperle la mandíbula. Stewart apareció para confrontarlo, y los comentaristas fingieron sorpresa: “¡No puede ser!”. Stewart está seguro de que, al igual que lo que sucede en los rings, la política de Donald Trump es puro espectáculo.