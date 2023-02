A falta de verse las caras sobre NJPW, la escena independiente estadounidense fue ayer escenario del retome de la rivalidad Jon Moxley vs. Zack Sabre Jr., que se vio truncada por el coronavirus en 2020.

La cita, DEFY Year 6, que como su nombre indica, supuso una suerte de celebración de la media docena de años que cumple esta promotora afincada en Seattle (Washington). Y tras los muros del Washington Hall de dicha ciudad transcurrió, estelarizada, por supuesto, por el enfrentamiento entre Moxley y ZSJ, acompañados, eso sí, de Schaff y Davey Richards, respectivamente.

Sin embargo, parece que NJPW, AEW, o ambas, quieren reservarse una resolución del pique, porque si bien Moxley y ZSJ interactuaron, ninguno se impuso al otro. Fue Schaff, socio de Moxley, el que cubrió a Richards para la cuenta de tres. Cierre de velada que no defraudó, según los presentes, y que como dije, deja la puerta abierta hacia un duelo individual Moxley-ZSJ.

Otros nombres de AEW formaron parte de DEFY Year 6, caso de Swerve Strickland y Nick Wayne. Seguidamente, los resultados completos del show.

I accomplished something @VertVixen never thought was possible, WIN! SHE underestimated me and got HERSELF disqualified. Don't think I'm going to let you keep that belt for long. It's only the beginning, and I'm here to play 💥#YEAR6 #rematch #defywomenschampionship #round2 pic.twitter.com/WkygQVyjtU

— Danika Diehard (@DanikaDiehard) February 12, 2023