Jon Moxley y compañía siguen atacando AEW

La campaña del Blackpool Combat Club para acabar con quienes consideran luchadores indeseables en AEW continúa, y su nueva víctima fue Chuck Taylor.

Durante todo el programa, The Conglomeration y sus aliados estuvieron esperando en el estacionamiento al BCC, listos para cobrar venganza por lo que le hicieron a Bryan Danielson y otros luchadores en semanas anteriores; sin embargo, el plan fracasó.

Chuck Taylor has some hard but encouraging words for Orange Cassidy as the locker room continues to await the arrival of #AEW World Champion Jon Moxley!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@orangecassidy | @SexyChuckieT pic.twitter.com/6gZocawKIE

— All Elite Wrestling (@AEW) October 24, 2024