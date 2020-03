Jon Moxley y Chris Jericho volverán a enfrentarse en AEW

Tal vez demasiadas expectativas nunca benefician a un evento, y sobre AEW Revolution había depositadas muchas. Motivo de que, bajo opinión personal, el más reciente PPV de All Elite Wrestling no resultase tan satisfactorio considerando la soberbia construcción de sus combates principales. Caso del estelar de la noche entre Chris Jericho y Jon Moxley, inferior a otros encuentros que estos gladiadores mantuvieron en el pasado, si bien la victoria del retador supuso un buen broche para la velada, coronándose nuevo Campeón Mundial AEW.

Pero parece que Y2J intentará por todos los medios volver a ser denominado «Le Champion», y a juzgar por el último anuncio de AEW, se diría que no ha pasado página.

Following #AEWRevolution we have a huge grudge tag team match signed for this week’s #AEWDynamite from Denver w/ New AEW World Champ Jon Moxley & Darby Allin vs Chris Jericho & Sammy Guevara

Get your tickets now at https://t.co/UN1cNj1kQq or watch 8/7c on @tntdrama pic.twitter.com/M27H1CXQGe

