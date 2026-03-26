Jon Moxley vs. Will Ospreay, confirmado para Dynasty

El esperado choque entre Jon Moxley y Will Ospreay quedó oficialmente pactado para Dynasty, luego de un tenso momento que se dio tras un combate de tríos mixtos en AEW.

La lucha sirvió como antesala para este anuncio, donde los Death Riders dominaron gran parte del enfrentamiento ante SkyFlight. Desde el inicio, Moxley, Daniel Garcia y Marina Shafir impusieron condiciones con ataques agresivos, llevando la acción incluso fuera del ring.

Aunque Top Flight y Zayda Steel lograron reaccionar con espectaculares maniobras aéreas, la experiencia y contundencia de los Death Riders terminó marcando la diferencia en los momentos finales.

El desenlace llegó cuando Daniel Garcia atrapó a Darius Martin con el Dragonslayer, seguido de un castigo final de Moxley que aseguró la victoria para su equipo.

► Momentos Clave

Tras el combate, Jon Moxley tomó el micrófono para dirigirse al público y responder al reto que había sido lanzado previamente. Jon Moxley aceptó el reto de Will Ospreay para enfrentarse en Dynasty.

El mensaje dejó claro que la rivalidad está lejos de terminar, especialmente considerando el historial entre ambos.

► ¿Qué pasará ahora?

El combate entre Moxley y Ospreay promete ser uno de los más intensos del evento, con una historia marcada por la violencia, ya que el propio Ospreay recordó que Moxley lo dejó fuera de acción durante meses.