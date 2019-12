Pasado mañana, el primero de 2020, AEW buscará comenzar el año de la mejor forma con la celebración de un gran Dynamite. En SÚPER LUCHAS confirmamos recientemente el cartel que presentará este nuevo programa. Será además un paso adelante hacia Revolution, el primer PPV, que se celebrará el 29 de febrero en la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. Por el momento no se ha anunciado oficialmente ningún combate para este evento previo pago, pero eso podría cambiar este miércoles.

► Jon Moxley vs Trent en Dynamite

Una de las luchas que veremos en este nuevo show semanal de All Elite Wrestling será Jon Moxley vs Trent. Siempre existe hueco para la sorpresa, pero todos tenemos claro cual de los dos obtendrá la victoria. Pero eso no es lo que más preocupa a Chuck Taylor. Aunque tampoco diríamos que parece preocupado en la publicación que ha hecho.

hahaha oh man he’s gonna kill you — Chuck Taylor (@SexyChuckieT) December 29, 2019

«(Risas) Oh, man, te va a matar«.

the fuck — TRENT? (@trentylocks) December 29, 2019

«WTF!»

Tanto no pero tampoco sería una sorpresa que fuera un squash. Los Best Friends no están teniendo todavía demasiada suerte. Van 4-4 en combates de duplas y mientras que Trent tiene 6-8 en total, Taylor tiene 5-6. Moxley todavía no ha perdido, tiene un récord de 5-0-1. Por otro lado, Trent ha demostrado que tiene lo necesario para vencer a los mejores. A finales del mes pasado derrotó a Pentagon Jr. en un mano a mano.

Además, el mejor amigo podría tener cierta ayuda para conseguir la victoria, pues debemos recordar que Moxley se encuentra en rivalidad con Chris Jericho. The Inner Circle podría aparecer para interceder en el combate, favoreciendo el triunfo de Trent.

El resto del cartel del programa confirmado hasta ahora es el siguiente:

Kenny Omega y The Young Bucks vs. PAC y The Lucha Brothers

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Riho (c) vs. Nyla Rose vs. Britt Baker vs. Hikaru Shida

Cody vs. Darby Allin

Jon Moxley vs. Trent

Sammy Guevara vs. Dustin Rhodes