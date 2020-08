Jon Moxley vs MJF por el título mundial en AEW ALL OUT 2020

Luego de su victoria ante Darby Allin, se ha confirmado que Jon Moxley vs MJF por el título mundial ocurrirá en AEW ALL OUT 2020.

En la noche del lunes, AEW debutó su tercer programa llamado The Deadly Draw, en donde se llevó a cabo las primeras luchas del primer campeonato femenil de equipos. Pero para tener un golpe en el programa, se anunció un gran combate para el próximo PPV de All Elite Wrestling, AEW ALL OUT 2020.

► MJF por fin obtiene una oportunidad titular en AEW. ¡Y qué oportunidad!

#BREAKINGNEWS@the_MJF will challenge the #AEW World Champion at #AEWAllOut



This Wednesday on Dynamite MJF will give us a campaign update and @JonMoxley defends the AEW World Championship against @DarbyAllin



Watch #AEWDynamite every Wednesday at 8/7c on @TNTDrama. pic.twitter.com/HB8inXSjJs — All Elite Wrestling (@AEWrestling) August 3, 2020

"NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: MJF desafiará al Campeón Mundial de Peso Completo AEW, en AEW ALL OUT 2020. Este miércoles en Dynamite, MJF nos dará una actualización de su campaña y Jon Moxley defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW contra Darby Allin. Mire AEW Dynamite todos los miércoles a las 8 pm / 7 centro en TNT".

Pues bien, ya ocurrió dicho combate y Jon Moxley defendió con éxito el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Darby Allin. Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 5- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley (c) vs. Darby Allin

Justin Roberts no hace la presentación al estilo clásico. Moxley y Darby se van a los golpes, el monarca logra sacar ventaja y lo tira contra el esquinero para darle poderosos machetazos y tacleadas al abdomen. Lo manda a volar de esquina a esquina.

Darby Allin reacciona y golpea a Moxley. Le cae encima con un Tope Suicida y se marchan hacia la rampa de entrada. Allí Moxley logra reaccionar. ¡Y lo tira desde la plataforma de cara contra el esquinero! Tremendo.

En medio del combate, aparece Wardlow y MJF golpea con el Cameponato Mundial de Peso Completo a Jon Moxley. ¡Darby Allin se lanza sobre Jon Moxley! ¡Pero la cuenta llega a dos!... Jon Moxley sangra profusamente tras el golpe con el título.

Darby Allin va a las cuerdas y regresa con un codazo en la mandíbula de Jon Moxley. Se lanza desde el esquinero, pero Moxley se mueve y lo recibe con el Mataleón. ¡Increíblemente Darby Allin resiste más de un minuto en esta llave! ¡Y luego resiste el Paradigm Shift! Jon Moxley enojadísimo.

¡Segundo Paradigm Shift y Jon Moxley se convierte en el ganador de la lucha y retiene el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW!

Por lo que, ya lo saben. AEW ALL OUT 2020 tendrá una gran lucha.

