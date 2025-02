Jon Moxley vs. Cope sería el estelar de AEW Revolution 2025

Cual trono de sangre, la competición por el Campeonato Mundial AEW luce más llena de contendientes que nunca, aunque desgraciadamente los principales sean veteranos no necesitados de títulos. Y esto no casa con la historia que se cuenta.

Jon Moxley, bajo su particular narrativa, decidió secuestrar dicha presea en pos de que los jóvenes dieran un paso al frente y construyeran el futuro de AEW, en un trabajo más allá del «kayfabe». Pero por ahora, dos meses después de su victoria sobre Bryan Danielson en WrestleDream 2024, surgen dudas acerca de la efectividad de tal disposición. Y poco ayuda que el siguiente retador sea un «WWE Hall Of Famer» de 51 años.

El pasado sábado, durante Collision, Cope pareció confirmar su estatus, cuando retó a Moxley a poner su preciado tesoro (invisible) sobre la mesa en el PPV Revolution 2025. «The Rated R Superstar» quiso quejarse del poco respeto mostrado por Moxley a las generaciones anteriores, en otra línea que, de nuevo, se antoja fuera de lugar dentro de esta historia.

Habrá que esperar hasta el 9 de marzo para el siguiente PPV de AEW, Revolution, que discurrirá desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU); debut de la empresa en este recinto, antiguo Staples Center.

Por ahora, el comentado Moxley vs. Cope no ha sido oficializado, en lo que supondría la primera lucha para el cartel de la cita y su presumible «main event».

The Rated R Superstar COPE wants AEW World Champ Jon Moxley to look in the mirror and RESPECT those who laid the foundation in this business!

And the CHALLENGE is thrown DOWN!

Watch #AEWCollision on @tntdrama & @SportsOnMax@RatedRCope pic.twitter.com/XB7Har1dbB

— All Elite Wrestling (@AEW) February 2, 2025