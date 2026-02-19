AEW Dynamite: Jon Moxley venció a Mark Davis en un Eliminator Match

Mark Davis, miembro de la Don Callis Family, enfrentó al Campeón Continental AEW, Jon Moxley en un Eliminator Match. De ganar Davis, obtendría una oportunidad titular.

► Momentos clave

Mark Davis ha tenido un renacimiento, en especial después de que hace unas semanas hiciera equipo con Jake Doyle. Ahora es todo un monstruo, y lo demostró poniendo a Moxley en malas condiciones por varios minutos. Moxley se pudo recuperar hasta que esquivó un machetazo al pecho, impactando la mano derecha. de Davis el poste del ring. Moxley aprovechó para lanzarse en tope suicida, para luego seguir castigando la mano lastimada del rudo, que ya estaba llena de sangre.

Davis se sobrepuso, azotando a Moxley con costalazo para luego aplastarlo con un sentón. Luego, un candado. Moxley se incorporó e intercambiaron golpes.

Abajo del ring, Davis atropelló a Moxley. De regreso, subió a las cuerdas, pero Moxley, después de darle un torzón en los dedos de la mano lastimada, lo bajó con superplex.

Los golpes subieron de tono. Para entonces habían pasado 10 minutos de batalla. Moxley evitó lariat y aplicó Cutter, Davis se quitó un candado con un back suplex. Davis resistió un par de lariats de Moxley y le conectó uno propio. Luego, un tremendo martinete con el que casi termina la lucha.

Otro fuerte lariat de Davis. Moxley evitó patadas voladoras e impactó Curb Stomp. Ambos se conectaron lariats al unísono. Davis intentó un súplex, pero Moxley le dio la vuelta, lo llevó a la lona y lo rindió con Bulldog Choke.

► ¿Y ahora qué?

Mark Davis no obtuvo la oportunidad titular, pero seguramente otro miembro de la Don Callis Family intentará destronar al líder de los Death Riders.