Jon Moxley vence a Speedball Mike Bailey pese a intervención de Darby Allien

Jon Moxley salió con la mano en alto tras vencer a Speedball Mike Bailey en una contienda vibrante, repleta de intensidad, intervenciones externas y emoción hasta el último segundo.

Desde el inicio, Speedball mostró una ofensiva feroz con patadas veloces que arrinconaron a Moxley. Sin embargo, el excampeón de AEW respondió con fuerza, combinando rodillazos y agresividad, incluso molestándose con el árbitro por sus advertencias. Bailey intentó aprovechar su agilidad con una Dropkick y un Moonsault hacia el exterior, pero Moxley, con la astucia que lo caracteriza, le atacó los ojos justo cuando intentaba volar, zona que ya había castigado antes.

La acción se desbordó cuando Marina Shafir intervino en favor de Moxley atacando a Speedball a espaldas del árbitro. Esto provocó que Kevin Knight saliera a confrontarla, lo que derivó en una bofetada de Jon al luchador, abriendo una ventana para que Bailey se lanzara con un espectacular Moonsault sobre su rival. Incluso colocó a Moxley sobre la barricada para aplicar un Knee Moonsault que levantó a la afición.

De vuelta en el ring, Moxley retomó el control con un Avalanche Butterfly Suplex y una ofensiva brutal sobre el brazo de Bailey, que incluyó martillos, mordidas y torsiones en los dedos. Pero Speedball resistió. Respondió con una Missile Dropkick, una lluvia de patadas y un Shooting Star Press que por poco le da la victoria.

Con los ánimos caldeados en ringside entre Kevin Knight y Marina, apareció Wheeler Yuta para distraer a Bailey. Moxley aprovechó el momento para aplicar un Release Suplex, aunque sin éxito en la cuenta. Pero el caos continuó: Darby Allin emergió de entre el público para atrapar a Yuta con un trapo en el rostro y llevárselo, dejando a Moxley sorprendido. Speedball casi capitaliza con una cuenta cercana, seguida de un Heel Kick y el Time Adventure. Incluso atrapó a Moxley con una Yujigatame, pero el de Blackpool Combat Club logró zafarse.

En los compases finales, Moxley giró la llave, aplicó un Sleeperhold y levantó a su oponente para rematarlo con el Death Rider y asegurar la cuenta de tres.

Tras el combate, Marina y Jon Moxley fueron a buscar Wheeler Yuta, y cuando lo encontraron tenía un letrero de Forbidden Door, lo que fue un reto de Darby Allin.