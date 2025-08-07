Jon Moxley vence a Speedball Mike Bailey pese a intervención de Darby Allien

Jon Moxley salió con la mano en alto tras vencer a Speedball Mike Bailey en una contienda vibrante, repleta de intensidad, intervenciones externas y emoción hasta el último segundo.
Desde el inicio, Speedball mostró una ofensiva feroz con patadas veloces que arrinconaron a Moxley. Sin embargo, el excampeón de AEW respondió con fuerza, combinando rodillazos y agresividad, incluso molestándose con el árbitro por sus advertencias. Bailey intentó aprovechar su agilidad con una Dropkick y un Moonsault hacia el exterior, pero Moxley, con la astucia que lo caracteriza, le atacó los ojos justo cuando intentaba volar, zona que ya había castigado antes.
Jon Moxley is a magician #AEWDynamite pic.twitter.com/tKvsA3n0D7
— Ace Humphreys 🏴🦢 (@Ace109610) August 7, 2025
La acción se desbordó cuando Marina Shafir intervino en favor de Moxley atacando a Speedball a espaldas del árbitro. Esto provocó que Kevin Knight saliera a confrontarla, lo que derivó en una bofetada de Jon al luchador, abriendo una ventana para que Bailey se lanzara con un espectacular Moonsault sobre su rival. Incluso colocó a Moxley sobre la barricada para aplicar un Knee Moonsault que levantó a la afición.
De vuelta en el ring, Moxley retomó el control con un Avalanche Butterfly Suplex y una ofensiva brutal sobre el brazo de Bailey, que incluyó martillos, mordidas y torsiones en los dedos. Pero Speedball resistió. Respondió con una Missile Dropkick, una lluvia de patadas y un Shooting Star Press que por poco le da la victoria.
Con los ánimos caldeados en ringside entre Kevin Knight y Marina, apareció Wheeler Yuta para distraer a Bailey. Moxley aprovechó el momento para aplicar un Release Suplex, aunque sin éxito en la cuenta. Pero el caos continuó: Darby Allin emergió de entre el público para atrapar a Yuta con un trapo en el rostro y llevárselo, dejando a Moxley sorprendido. Speedball casi capitaliza con una cuenta cercana, seguida de un Heel Kick y el Time Adventure. Incluso atrapó a Moxley con una Yujigatame, pero el de Blackpool Combat Club logró zafarse.
En los compases finales, Moxley giró la llave, aplicó un Sleeperhold y levantó a su oponente para rematarlo con el Death Rider y asegurar la cuenta de tres.
Tras el combate, Marina y Jon Moxley fueron a buscar Wheeler Yuta, y cuando lo encontraron tenía un letrero de Forbidden Door, lo que fue un reto de Darby Allin.