Jon Moxley: «Temí morir por el alcohol»

Cumple Jon Moxley con lo que dijo en enero al volver de su rehabilitación: el año 2022 está siendo suyo.

No sólo mantuvo su estatus de Campeón Mundial GCW hasta el pasado mes, sino que dentro de AEW consiguió conquistar en dos ocasiones el magno cetro de esta empresa, con un estatus de máximo monarca que aún conserva, luego de vencer primero a Hiroshi Tanahashi y luego a Bryan Danielson cuando el cetro quedó vacante por la suspensión de CM Punk.

Aunque eso sí, el próximo día 19 afrontará reto de altura, al defender su correa ante MJF, luchador que no quiere hablar más de futuro y convertirse por fin en el primer «pilar» de la compañía que se corona Campeón Mundial AEW. Y según quiere vender, sin trampeos.

Esta semana, no obstante, Moxley quiso abrirse en canal ante un medio de su ciudad natal, Cincinnati Enquirer, recordando que su buen momento actual sólo es resultado de un duro camino, llegando a admitir que por momentos se imaginó en una estampa fatídica.

