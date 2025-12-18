Jon Moxley supera a Roderick Strong en un duelo físico del Continental Classic

La Blue League del Continental Classic presentó un choque de estilos entre la solidez técnica de Roderick Strong y la agresividad sin concesiones de Jon Moxley, en un duelo que desde el arranque dejó claro que ninguno estaba dispuesto a ceder terreno.

Ambos luchadores apostaron por el castigo directo, combinando lucha a ras de lona con ataques fuera del ring, llevando la acción incluso entre el público para elevar la intensidad del enfrentamiento.

El inicio fue equilibrado, con Strong neutralizando los primeros intentos de tackle de Moxley mediante chops y bofetadas. El ex campeón de ROH tomó momentáneamente el control, pero Moxley respondió sacando la lucha del ring y castigando sin piedad contra la mesa de comentaristas.

Strong encontró oportunidades claras con su repertorio de suplexes y slams, buscando en repetidas ocasiones el Stronghold para forzar la rendición.

► Momentos clave del Jon Moxley vs Roderick Strong

El tramo final estuvo cargado de dramatismo. Strong finalmente logró cerrar el Stronghold, pero Moxley sobrevivió y respondió con un Paradigm Shift que no fue suficiente para definir la contienda. Aprovechando el desgaste de su rival, Moxley conectó un definitivo Death Rider para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Jon Moxley suma puntos vitales dentro de la Blue League y se consolida como uno de los favoritos del Continental Classic, mientras Roderick Strong queda obligado a reaccionar rápidamente si quiere mantenerse con vida en el torneo.