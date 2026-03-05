Jon Moxley supera a Hechicero lucha por oportunidar por el Campeonato Continental AEW

En un Eliminator Match por el Campeonato Continental AEW, Jon Moxley puso a prueba al mexicano Hechicero, representante del CMLL y miembro de The Don Callis Family. La estipulación era clara: si Hechicero ganaba —o resistía el tiempo adecuado— obtendría una futura oportunidad titular.

El mexicano comenzó agresivo, buscando derribos a ras de lona, pero Moxley respondió con un torniquete al brazo para frenar el ímpetu inicial. Hechicero logró equilibrar la balanza con un codazo a la espalda y una patada al rostro, incluso sorprendiendo con una rodada a espaldas que puso en alerta al campeón.

El combate se convirtió en un choque de fuerza con intercambios de lazos, empujones y tacleadas sin que ninguno cediera terreno. Hechicero castigó el brazo izquierdo de Mox y hasta realizó su característico “hechizo”, pero el campeón reaccionó mordiéndole un dedo para retomar el control.

Durante los comerciales, Hechicero dominó con palancas al brazo y castigos al cuerpo. De regreso, aplicó un poderoso cangrejo con presión en la espalda. Moxley resistió y respondió con cutter cuando estaba atrapado en las cuerdas.

Momentos Clave

Ambos intercambiaron intentos de sumisión, palancas y crucetas que pusieron al campeón en aprietos. Tras un intercambio de gestos desafiantes —incluyendo dedos medios de ambos lados— la lucha llegó a su clímax.

Hechicero falló unas patadas voladoras al impactarse contra las cuerdas. Moxley no perdonó: rodillazo brutal y, acto seguido, su devastador Death Rider para sentenciar la contienda y llevarse el triunfo.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Moxley retiene el oro y frena las aspiraciones inmediatas de Hechicero, quien estuvo a centímetros de asegurar una futura oportunidad por el Campeonato Continental AEW.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

