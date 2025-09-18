Jon Moxley sufre pero vence a Roderick Strong rumbo a All Out

Antes de All Out, donde Jon Moxley enfrentará a Darby Allin, el líder de los Death Riders enfrentó a Roderick Strong en un intenso mano a mano, donde Mox buscó mostrar que está listo para todo.

El duelo estuvo marcado por la acción desde el primer momento. Strong atacó a Daniel Garcia en ringside antes de ir tras Moxley, castigándolo con fuertes chops contra la barricada. Al volver al ring, Jon respondió con golpes contundentes sobre Strong, que lo detuvo con una Dropkick. Marina Shafir se interpuso para evitar más ataques hacia Mox, mientras este tomaba el control y lanzaba a Strong contra los escalones metálicos.

Dentro del ring, Mox aplicó un Suplex y un Piledriver, pero ninguna maniobra le dio la cuenta de tres. Strong respondió con su Olympic Slam y un Bulldog Choke, logrando mantener la lucha intensa. Ambos intercambiaron movimientos espectaculares, incluyendo forcejeos y caídas fuera del ring, mientras los rivales eran detenidos por Daniel Garcia y Kyle O’Reilly para impedir que la acción se desbordara.

La intervención sorpresa de Wheeler Yuta ayudó a Moxley a recuperar el control. Finalmente, Jon cerró con un Bulldog Choke bien aplicado, asegurando la victoria sobre Roderick Strong en un combate lleno de intensidad y técnica, que mantuvo al público al borde del asiento de principio a fin.

Wheeler Yuta helps Jon Moxley beat Roderick Strong. #AEWDynamite pic.twitter.com/BdYgvSolRT — Fightful Wrestling (@Fightful) September 18, 2025

► Jon Moxley listo para All Out

Ahora Jon Moxley enfrentará a Darby Allin en All Out, en un duelo que luce extremo, para de una vez por todas quitarse esa pieda en el zapato. Por su parte, Roderick Strong, sigue siendo uno más del montón, esperando volver a tener la importancia que tuvo en algún momento.