Jon Moxley: «Si dices eso, estás despedido de AEW»

Jon Moxley no es tan distinto de Cody Rhodes. Hace unos meses atrás, el actual Campeón Indiscutible de WWE recordaba:

«Esto va a sonar cruel, y está bien si la gente lo toma como algo malo. Cuando estaba en AEW, muchos talentos me decían: ‘Sabes, no estoy interesado en ser Campeón Mundial.’ Y yo simplemente decía algo educado y seguía adelante. En mi mente, quería decir: ‘¡Vete a la M! Eres inútil’. Suena muy mal, pero esta es una industria competitiva — quizás no en las formas que la gente suele ver — pero deberías querer lo máximo. Al menos esa es mi mentalidad».

► La mentalidad de Jon Moxley

Ahora, hablando con The New York Post, el presente Campeón Mundial de AEW habla así de claro:

«Va a ser lo que queramos que sea. Lo que decidamos hacer con esta oportunidad, lo que asumamos y tomemos en nuestras manos. Puede ser lo que maldita sea queramos que sea. No hay reglas. Las reglas que tenemos, ‘Tenemos que hacer entrevistas en el set que se vean así. Tenemos que hacer esto a tal hora. Tenemos que poner esto aquí.’ Cualquier regla que tenemos son cosas que nos imponemos nosotros mismos. Esto es lucha libre profesional y siempre está evolucionando. Tienes que seguir evolucionando con ella o te quedas atrás. Siempre estás aprendiendo y creciendo. La actitud que estamos construyendo, la actitud y la energía que sientes en el vestuario, entre bastidores y en las arenas, todo lo que rodea a AEW es una actitud diferente. Muy emocionante.

«Habrá muchas cosas que no formarán parte de esta AEW. Por ejemplo, a principios de año, estaba en una conversación o cerca de una conversación; a principios de año escuché a alguien del equipo de backstage hablando sobre entrevistas o grabaciones previas, o algo así. Fue una situación en la que los talentos no fueron puestos en una posición para tener éxito debido a la falta de preparación, estructura, dirección, y cosas por el estilo. Esta persona dijo: ‘Bueno, es el fondo de la cartelera, no importa.’ ¿Puedes imaginar decir eso? Estás despedido. Ve a trabajar a una tienda de gafas de sol. Deberías recibir una maldita paliza por decir eso. Para empezar, todos los que están en la cima de la cartelera en algún momento estuvieron en el fondo de la cartelera. Así es como funciona. Subes la escalera. Ves la frustración o confusión en algunos de estos talentos porque no hay maldita escalera. No saben qué hacer. Están vagando por el desierto. Vamos a tomarlos de la mano y guiarlos.»