Jon Moxley: «Si AEW no tiene éxito…»

El actual Campeón Mundial, Jon Moxley, explica qué podría pasarle al negocio de la lucha libre si AEW no resulta en un éxito. Hasta ahora, en estos cinco años, no se puede decir que no lo haya sido, pero el líder de los Death Riders busca algo completamente diferente mientras intenta tomar el control de la compañía.

► AEW debe tener éxito

«El potencial de AEW es tan j*didamente enorme. Ni siquiera hemos rascado la superficie. Solo el roster de luchadores es una riqueza ridícula. Un roster increíblemente cargado con los mejores luchadores del mundo. Hay tanta gente de la que aún no has visto lo que pueden hacer. Yo he visto lo que pueden hacer. Puedo imaginar en lo que se pueden convertir si regamos esa semilla y la dejamos crecer.»

«No hay posibilidad de entrar y perder. Todo es diferente ahora. Es vida o muerte. AEW tiene que tener éxito. Si no lo tiene, el negocio retrocede otros 20 j*didos años. No estoy dispuesto a pasar por eso de nuevo. Otros que he conocido durante 15-20 años tampoco están dispuestos a pasar por eso otra vez. Está en manos de nuestra generación. Esto es lo que queríamos hacer y lo único que siempre hemos querido hacer. El futuro está en nuestras manos.»

«Francamente, en cinco años no se ha construido nada. Vamos a construirlo ahora mismo. No ha habido una bandera clara para que todos se unifiquen y digan: esto es lo que somos, lo que hacemos y la dirección que tomamos. Vamos a plantar nuestra bandera. Esto comienza conmigo, con las personas que me respaldan y con otros. Vamos a exigir más de todos a nuestro alrededor. Vamos a unificarnos detrás de una bandera y avanzar para convertir esto en lo que puede ser.»

«Podría ser el mejor lugar en el que he trabajado. Podría ser 10 veces mejor que cualquier lugar en el que alguien haya trabajado. Quiero construir un lugar del que podamos sentirnos orgullosos. Pero eso puede irse todo al demonio si me eliminan. Si el título de AEW cae en las manos equivocadas. Es mi responsabilidad hacer imposible que eso suceda», dice el campeón a TV Insider.

¿Cómo ves el presente de la casa Élite?