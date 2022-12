Jon Moxley siempre ha tenido mucho entre manos en AEW y el momento actual en el que se encuentra el tres veces Campeón Mundial no es una excepción. Ya solo que esté continuando con su rivalidad con Adam Page es enorme pues debemos incluir que este fue también monarca, que está volviendo de una lesión ocurrida justamente en un combate entre ambos, y que los dos están buscando además recuperar el título. Por ello tenemos que añadir también a MJF, el actual dueño de mismo. Aunque lamentablemente tenemos que eliminar a William Regal de la ecuación.

Ahora confirmamos que «MOX» estará hablando en un segmento pasado mañana en el nuevo episodio de Dynamite. Será interesante descubrir si habla sobre su antiguo mánager en el Blackpool Combat Club. O qué dice de Maxwell Jacob Friedman. Aunque entendemos que sobre todo va a enfocarse en el «Hangman».

This week on Wednesday Night #AEWDynamite, we'll hear from the 3-time #AEW World Champ @JonMoxley for the 1st time since the return of former AEW World Champion #HangmanPage, who has Mox in his sights!#AEWDynamite will be LIVE from Austin, TX this Wednesday @ 8pmET/7pmCT on TBS pic.twitter.com/yjAK9A0n6p

— All Elite Wrestling (@AEW) December 4, 2022