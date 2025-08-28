Jon Moxley se niega a enfrentar a Darby Allin en All Out

Después de la intensa derrota en Forbidden Door, Jon Moxley dejó claro que no están dispuestos a enfrentar a Darby Allin, quien buscó un duelo inmediato.

En un mensaje lleno de tensión, Allin, con la oreja sangrando visiblemente, declaró que seguirá persiguiendo a Jon Moxley y advirtió que nadie debería subestimarlo en el ring: “No te metas conmigo a menos que estés dispuesto a morir por esto. En All Out, te quitaré todo”, afirmó.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Jon Moxley y Daniel García captó la atención del público por su intensidad y dramatismo. García comenzó utilizando su técnica habitual para superar a Moxley, pero el veterano respondió con su fuerza característica. Durante el encuentro, García ejecutó un Dragon Screw entre las cuerdas, castigó a Moxley contra la barricada y sorprendió con varios dropkicks. La intervención de Wheeler Yuta y Marina Shafir intentó distraer a García, pero Matt Menard llegó a su rescate.

El combate continuó con un forcejeo en las alturas, un Superplex de García y una serie de movimientos de alto impacto que incluyeron Dragontamer, Bulldog y Piledriver. Moxley logró imponerse con un inesperado paquetito, llevándose la victoria ante la ovación del público.

Al finalizar el combate, Wheeler Yuta tomó la palabra para enviar un mensaje claro a Allin: “Darby Allin, Jon Moxley no gastará su aliento en contestarte. La respuesta es no”, dejando en claro que el reto de Allin no será aceptado por The Dead Raiders ni por Moxley en el corto plazo.