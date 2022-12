Jon Moxley se acuerda de Killshot en AEW Rampage

Lo conocemos actualmente como Swerve Strickland en All Elite Wrestling. Antes, en la WWE, era Isaiah «Swerve» Scott. También como Shane Strickland. Y además ha utilizado otros nombres durante su carrera como SW3RVE, SW3RVE The Realest o el que nos ocupa ahora, Killshot. Probablemente muchos de nuestros lectores lo recordarán así de sus años en Lucha Underground, donde alcanzó a ser uno de los luchadores más populares. Ese nombre también lo utilizó en alguna ocasión en Lucha Libre Worldwide AAA e IMPACT! Wrestling.

Nos acordamos de Killshot porque Jon Moxley lo hizo anoche en AEW Rampage. El Blackpool Combat Club y la Mogul Affiliates Association tuvieron un cara a cara en una entrevista de camino a la lucha entre Wheeler Yuta y el mismo Strickland en la estelar del programa de anoche. Quizá un día ambas facciones choquen realmente pero de momento todo quedó en palabras. De hecho, Strickland luchará contra AR Fox en el primer Dynamite del 2023. Pero antes, volviendo a la entrevista, «MOX» hizo mención de dicho antiguo personaje como vemos a continuación:

“Ahora, Swerve, eres un atleta increíble. Demonios, Killshot fue mi luchador favorito durante años«.

Jon Moxley watched Lucha Underground back in the day. So fucking awesome. pic.twitter.com/fv5Dmxu7wf

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) December 31, 2022