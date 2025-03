Jon Moxley retuvo ante Cope y Christian Cage

En el evento estelar del PPV AEW Revolution 2025, vimos cómo Jon Moxley logró retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Cope, también conocido como Adam Copeland, y ante Christian Cage, quien a última hora se metió a la pachanga.

Sonó la campana y ambos intercambiaron golpes. Cope aplicó unas patadas voladoras a Moxley por debajo de la cuerda inferior, luego conectó una plancha cruzada desde las cuerdas y lo devolvió al ring.

Acto seguido, le aplicó un lazo al cuello desde la ceja del ring, pero Moxley lo estrelló contra el poste esquinero de espaldas y de hombro. Luego, hizo rebotar su cabeza contra la barricada y le aplicó una desnucadora sobre la ceja del cuadrilátero. Moxley buscó la cuenta dentro del ring, pero Cope se zafó.

Moxley continuó castigando a Cope y corrió hacia él en la esquina, pero Cope se apartó y Moxley chocó contra el esquinero. Sin embargo, Moxley se recuperó rápidamente y le aplicó otra desnucadora mientras The Opps observaban la acción desde una suite.

Cope reaccionó y derribó a Moxley con tres lazos al cuello seguidos antes de azotarlo contra la lona. Luego, lo castigó con un superplex y buscó la cuenta, pero Moxley resistió.

Cope intentó un crossface, pero Moxley logró alcanzar la cuerda inferior para romper la llave.

Cope impactó a Moxley con una lanza en ringside, pero Moxley expuso el concreto. Cope lo castigó contra la superficie descubierta, pero Moxley respondió con un Curb Stomp sobre la zona expuesta. Luego, lo devolvió al cuadrilátero y le aplicó un martinete.

Moxley atrapó a Cope con un bulldog choke, pero este logró arrastrarse hasta la cuerda inferior para forzar el rompimiento de la llave. Moxley tomó una silla en ringside, pero el réferi se la arrebató. Cope aprovechó para atraparlo con un toque de espaldas, pero el réferi no lo vio.

Moxley estrelló a Cope contra el réferi y le aplicó el Death Rider. Luego, ambos se derribaron mutuamente con lazos al cuello. Wheeler Yuta apareció y conectó una Busaiku Knee sobre Cope.

Luego, le lanzó a Moxley su maletín con el Campeonato Mundial de Peso Completo de AEW, pero Jay White intervino y atacó a Yuta con una ráfaga de golpes. White intentó golpear a Moxley con el maletín, pero este esquivó el impacto y Cope terminó recibiéndolo. White y Yuta continuaron peleando hasta irse hacia la parte trasera.

Moxley intentó la cuenta, pero Cope resistió. Luego, Cope aplicó una lanza sobre Moxley y buscó el toque de espaldas, pero Moxley volvió a resistir. Cope le conectó dos lanzas más y fue por la cuenta, pero un enmascarado sacó al réferi del ring. El enmascarado se reveló como Christian Cage.

Cage golpeó a Moxley con su maletín y firmó su contrato para un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo de AEW, convirtiendo la lucha en una triple amenaza. Luego, le aplicó una lanza a Cope e intentó la cuenta, pero este se zafó. Cage intentó el Killswitch y lo cubrió nuevamente, pero Moxley lo atrapó con un bulldog choke para hacerlo rendir.

Why do you have Christian cash in and then have Jon Moxley choke him out next to Cope?

Doesn't make any sense to me whatsoever. #AEWRevolution pic.twitter.com/8W5a1jcu3t

— iitsTemper (@iitsTemper) March 10, 2025