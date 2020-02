Es un tema habitual que cuando un luchador abandona WWE cambie de nombre. Pueden darse muchas situaciones diferentes. La primera es que dicho luchador empezara su carrera con el imperio McMahon y tenga que inventarse uno nuevo al salir (Big Cass/Big Cazz). También puede darse que tuviera una carrera antes y retome el nombre que utilizaba (Dean Ambrose/Jon Moxley). U otros casos más extraños como que el luchador no pueda usar ni siquiera su nombre real (Cody Rhodes). Eso no ocurre cuando uno es independiente, pero hay que asegurarse el futuro.

Eso es lo que ha hecho precisamente Moxley. No tanto porque pueda tener ese problema en AEW. En realidad, no sabemos cómo trabaja esta compañía este aspecto; aunque nos atrevemos a firmar que no tiene nada que ver con la Gran W. Pero nunca está de más tener la espalda cubierta con respecto a lo que pueda pasar. ¿Qué ha hecho Moxley? Algo tan sencillo, a priori, como registrar tanto su nombre como su apodo.

► Jon Moxley registra su nombre

En el siguiente documento publicado por Heel By Nature lo confirmamos:

El veterano luchador ha registrado tanto «Jon Moxley» como «Mox», asegurándose de esta forma que en los próximos eventos de su carrera, en cualquier empresa, pueda utilizar dicho nombre y sobrenombre cuando quiera.

Podemos confirmar además que nunca lo conoceremos más como Dean Ambrose o como el «Lunatic Fringe» que usaba en WWE.

Y a lo largo de su carrera ha utilizado otros nombres como Jonathan Moxley o Moxley Moxx. Del mismo modo que ha tenido apodos como «The Dude» o «Street Dog».

Ahora mismo, Moxley se encuentra rivalizando con The Inner Circle en la búsqueda de conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. El miércoles no tuvo una buena noche pues recibió una golpiza de todos los miembros de esta facción. Y del nuevo miembro, Jeff Cobb.