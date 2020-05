Para su lamento, para el lamento de todos quienes no pudieron hacerlo, Jon Moxley nunca pudo compartir un combate con Roddy Piper. Pero sí pudo compartir encordado cuando se encontraron hace unos años en los primeros días de The Shield. Los entonces tres sabuesos de la justicia realizaron un segmento con el miembro del Salón de la Fama de WWE en 2014 como parte del Piper's Pit que podemos volver a ver a continuación:

También compartieron momentos entre bastidores, uno de los cuales recordó recientemente el Campeón Mundial de Peso Completo AEW en su entrevista SEScoops.com, en la que echó la vista atrás hacia un consejo que el fallecido luchador le dio sobre los fanáticos.

"Rowdy Roddy Piper me lo dijo una vez... Una vez se le ocurrió en un episodio de SmackDown o algo así, no puedo recordar exactamente cómo lo expresó... Hice algo con lo que conseguí una gran reacción de los fans. Después vino tras bastidores y cuando me encontró fue como: 'Te pasaste siendo demasiado técnico, no te preocupes tanto por ellos'. En plan: 'Mira los zapatos del chico que tienes enfrente'.