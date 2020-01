Jon Moxley lo hizo, regresó a Japón y reconquistó el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP.

Esto sucedió en el curso del primer día de actividades de Wrestle Kingdom 14 en el majestuoso Tokyo Dome en la capital nipona.

A través de un brutal combate en modalidad Texas Deathmatch, Mox enfrentó al también estadounidense Lance Archer, hasta ese momento el monarca reinante.

Hay que recordar que Moxley se apoderó por primera vez de este título en la función de clausura del torneo Best of the Super Jr. 2019, doblegando a Lance Archer. Tenía planeada su primera defensa titular en la magna función de King of Pro Wrestling 2019 en octubre, pero a causa de tifón Habibis, no pudo tomar el vuelo a Japón.

Entonces NJPW determinó que el cetro quedaba vacante y se realizó un combate de adjudicación entre Robinson y Lance Archer. Contra todo pronóstico Archer se proclamó campeón.

Entonces Moxley reapareció en NJPW con motivo de la final de la World Tag League 2019 y exigió un duelo por el cinturón que nunca perdió.

Wrestle Kingdom 14 fue el marco idóneo y Archer y Moxley se encargaron de demostrarlo. La batalla fue muy pareja, ambos se tundieron con todo utilizando como armas artefactos como sillas, mesas, un palo de Kento y hasta un bote de basura metálico. Incluso Archer intentó asfixiar a Mox con una bolsa de plástico.

El conteo de 10 estuvo a punto de sorprender a ambos fuera del cuadrilátero.

La culminación de la contienda vino cuando Moxley castigó a Archer con Death Rider sobre dos mesas, de las que Archer no se levantó.

Jon Moxley regresó al ring antes de la cuenta de diez y de esta manera se llevó el cinturón por segunda vez. Pero en adición, expondrá el título en la función de hoy contra Juice Robinson. Tras la lucha, Moxley aseguró ante el público del Tokyo Dome que regresó a NJPW por todo.

¿Jon Moxley saldrá avante en el segundo día de Wrestle Kingdom 14? Esperamos su opinión.