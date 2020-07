Jon Moxley promete sorpresa en AEW Dynamite que le hizo "extremadamente feliz"

sorpresa en AEW Dynamite

Tras confinarse por su cercanía con el positivo por COVID-19 de Renee Young, Jon Moxley volvió la semana pasada a las pantallas de AEW para el estelar de Fight for the Fallen. Ataviado con una camiseta de su desaparecido amigo Danny Havoc, el Campeón Mundial prometió lesionar a Brian Cage de por vida si era necesario a fin de conservar su cetro. Y de no ser por la toalla que tiró Taz, seguramente habríamos visto semejante estampa el pasado miércoles como cierre del episodio especial.

Diríamos que Moxley es un hombre de palabra, y ahora deja una interesante promesa a los seguidores de cara a mañana en AEW Dynamite, durante la entrevista que concedió a 'The Dan Le Batard Show' de ESPN.

«Este miércoles va a ser un show genial. No voy a destriparlo, pero te diré, voy a darte esta información: mañana por la noche en Dynamite, habrá una gran sorpresa, una que me hizo extremadamente feliz. Especialmente para los fans de lo extremo que sigan la escena alrededor del mundo, van a tener una gran sorpresa. Y para el fan más casual o para los que ven el show por primera vez, será una gozada. Te digo, habrá un combate genial mañana por la noche».

► ¿Un reto extremo para Cody?

Tal vez un popular luchador de la escena "hardcore" responda al reto abierto de Cody por el Campeonato TNT, si nos atenemos al reciente anuncio de Tony Khan en redes sociales.

Tomorrow night on #AEWDynamite, @CodyRhodes will defend the TNT Championship against one of the top independent wrestlers in the world! It’s part of a huge card and what I promise will be a great episode of #AEW Dynamite tomorrow night on TNT at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/y3F77zKYXp — Tony Khan (@TonyKhan) July 21, 2020

«¡Mañana por la noche en AEW Dynamite Cody Rhodes defenderá el Campeonato TNT contra uno de los luchadores independientes más importantes del mundo! ¡Será parte de un cartel enorme y prometo que será un gran episodio de AEW Dynamite mañana por la noche en TNT a las 8pm ET/7pm CT!»

Asimismo, Moxley estará presente en Dynamite, aunque parece que sólo para una promo.

Tomorrow on Dynamite, we will hear from your AEW World Champion on the aftermath of his match against @MrGMSI_BCage!



Watch #AEWDynamite TOMORROW NIGHT on @TNTDrama 8e/7c or https://t.co/GdI7QAsxEP for our International fans. pic.twitter.com/X63yETlN83 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 21, 2020

Les recuerdo el menú que presenta el próximo AEW Dynamite.

CAMPEONATO TNT

Cody vs. oponente por determinar

FALLS COUNT ANYWHERE

The Young Bucks vs. The Butcher & The Blade

"Hangman" Page vs. Five

Chris Jericho y Jake Hager vs. Luchasaurus y Jungle Boy

Ivelisse vs. Diamante

MJF vs. oponente por determinar