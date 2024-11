Puede que Chris Jericho, Kenny Omega o MJF tuvieran reinados villanescos, pero nunca antes el Campeonato Mundial AEW se había sentido tan secuestrado como ahora, en manos de Jon Moxley.

Tras retirar a Bryan Danielson de la competición a tiempo completo en WrestleDream, Moxley capturó dicha presea para mandar un mensaje hacia el resto de talentos: AEW es suya. Junto a Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Marina Shafir, Moxley dice querer mejorar la empresa con sus maquiavélicos actos, pero alguien ya ha dado un paso al frente: Orange Cassidy.

Este sábado, en Full Gear, el «Freshly Squeezed» buscará despojar a Moxley del oro y devolvérselo a AEW, motivado por el brutal ataque de los Death Riders a su amigo Chuck Taylor. Sin embargo, «Mox» le deja un aviso bajo entrevista con TV Insider.

«Si pedimos a la gente que pague un poco más por un evento de pago por visión, voy a darles un poco más. No sé hacer malabares, ni bailar, ni hacer una voltereta, pero sé lanzar mi codo contra la cara de Orange Cassidy para ver cuánto de su cráneo me llevo por delante. Voy a ver si puedo partirle el brazo tan fuerte que resuene y se vea en cámara . Tenemos un grupo de chat donde siempre nos mandamos heridas muy malas y hematomas y roturas. No me molesta. Tengo un estómago de hierro para ese tipo de cosas. Y no me gustan las películas de terror. El mundo de verdad ya es lo suficientemente terrorífico. No necesito ver demonios y hombres lobo comiéndose a gente. Pero si a alguien se le sale un brazo o se rompe una pierna, todo el mundo tiene ganas de vomitar. A mí no me afecta. Ya que hay un evento de pago por visión, intentaré dar a los fans de New Jersey y los fans que lo vean en televisión algo realmente atroz en el estelar del sábado ».

Deben esperar todavía poco más de 72 horas hasta la celebración de AEW Full Gear 2024, este 23 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). He aquí su menú provisional.

