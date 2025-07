Jon Moxley: “¿Por qué pedir disculpas?»

Jon Moxley desata su visión más cruda y brutal sobre el título mundial, «Hangman» Adam Page y All In: Texas y el presente de AEW a falta de solo tres días para el gran evento donde defenderá el título ante el excampeón. Lo hace hablando con nuestro compañero Justin Barrasso en Undisputed.

¿Cómo ves su trayectoria emocional? “No me importa por lo que esté pasando ni qué canción escuche camino al ring. A menos que encuentre lo que busca y se transforme en una hermosa mariposa frente a nuestros ojos y me derrote, bien por él. Pero eso no va a pasar.”

¿Lo respetas, al menos como persona? “Hangman es buen tipo. Te diré esto: no finge ser alguien que no es. Solo que no creo que sepa aún quién es exactamente.”

¿Qué opinas de Hangman como luchador? “Es el primer gran nombre surgido de AEW. Tiene todo lo que quieres en un luchador profesional. Atletismo, inteligencia, instinto, habilidad… nómbralo, lo tiene. Qué oportunidad la que se le ha dado. No podrías pedir más. Pero eso viene con mucha presión. La gente lo eligió para ser ‘el tipo’. Francamente, creo que tiene miedo de serlo. Hay luchadores que cruzarían un campo de minas por esa oportunidad, que la tomarían con una maldita garra de muerte. Pero él… me recuerda a alguien que se hizo doctor porque sus padres lo querían así.”

¿Qué sientes antes de enfrentarte a Hangman en Texas Death Match? “He estado caminando en círculos, moviendo los dedos. Honestamente, no recuerdo la última vez que tuve tantas ganas de lastimar físicamente a alguien como voy a lastimar a Hangman Page este sábado. No lo odio, pero sí tengo un desprecio intrínseco hacia él. Sería diferente si trabajáramos en una oficina. Pero en el trabajo que hacemos, tengo la oportunidad de partirle la cara.”

¿Por qué llevas el título en un maletín y no lo usas?

“No sé quién no es fan de Tarantino–tal vez Claudio, tendrías que preguntarle–así que puedes verlo como en Pulp Fiction. Un filete perfectamente cocinado es un filete perfectamente cocinado. No necesitas ninguna técnica al revés para eso. Pero en un espacio como la lucha libre, no quiero hacer nada como los demás.”

¿Qué valor tiene el campeonato para ti?

“Sé exactamente lo que hay en ese maletín. Y me niego a compartir esas riquezas con nadie. Especialmente con Hangman.”

¿Te importa cómo luces en el ring o tu entrada?

“No necesito una entrada elegante. No necesito pirotecnia. No necesito una mierda. De hecho, ni siquiera necesito usar el maldito cinturón. Yo soy inherentemente el campeón mundial de AEW. Puedes robarte el cinturón, hacer uno propio, no importa. No puedes quitarme lo que he construido.”

¿Qué pasa si le quitas todo a Hangman?

“Hangman se preocupa por quién voy a llevar al ring o qué tipo de armas traeré. Nada de eso importa. Solo yo y mi ingenio. Eso es lo que uso para hacer el trabajo. ¿Puede él hacer lo que yo hago si le quitas todo ese extra? ¿Qué pasa entonces? No tiene nada. Debería preocuparse más por eso que por su búsqueda de alma de los últimos tres años.”

¿Cuál es tu enfoque para este combate?

“Voy a torturarlo absolutamente, y voy a disfrutarlo y deleitarme con ello. El mundo verá la diferencia entre él y yo. Él no quiere ganar. Está pensando en los Young Bucks y en su disculpa por quemar la casa de Swerve. Eso estuvo genial. ¿Por qué pedir disculpas? ¡Hazlo tuyo! Está atrapado en su cabeza. Yo estoy en paz con el mundo. Me importa menos que una mierda. Tengo menos que cero compasión por él. Va a ser feo, la gente se va a poner triste… y a mí me va a encantar.”