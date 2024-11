El actual Campeón Mundial de AEW, Jon Moxley, destaca la gran importancia de su esposa, la entrevistadora Renee Paquette, en su vida. Comenzaron a salir juntos cuando ambos trabajaban en WWE en 2013, se casaron en 2017 y tienen una hija nacida en 2021. Como suele decirse, ¿qué sería de él sin ella? Pues en este caso no hablamos de una pregunta al aire sin más.

«He tenido la suerte de aprender de una variedad diversa de las mejores mentes en el negocio. He tenido muchos maestros increíbles y, como pienso que tenemos 2 oídos pero solo una boca, creo que es sabio escuchar más de lo que hablas. Sin embargo, si tuviera que entregar un trofeo de MVP por la diferencia profunda que ha hecho en mi vida, sin duda se lo daría a mi esposa, Renee Paquette, sin discusión. Podría estar muerto si nuestros caminos nunca se hubieran cruzado. Tuve la suerte de conocerla justo cuando empezaba a darme cuenta de cierto éxito material, así que fue un punto de inflexión en el que podría haber tomado un camino más destructivo. Ahora tenía algo REALMENTE valioso, tenía a esta persona. Como fue, aún casi destruyo toda mi vida, así que, afortunadamente, ella ha estado aquí para ser la pieza clave que mantiene todo junto.»

Y mientras «The Death Rider» se hace con el control de la casa Élite, acaba de anunciarse que el 7 de noviembre vuelve el programa ‘Meal and a Match with Renee Paquette and RJ City’ de AEW y TBS con nuevos episodios. Como el propio título dice, ambos ven un combate mientras comen y lo comentan.

«¡Sin trucos y solo dulces este #Halloween, ya que Meal and a Match regresa el PRÓXIMO JUEVES!

Únete a @ReneePaquette y @RJCity1 en el chat en vivo mientras compartimos pan y rompemos mesas el 7 de noviembre a la 1 p. m. ET en el canal de YouTube de TBS».

No tricks and all treats this #Halloween as Meal and a Match returns NEXT THURSDAY!

Join @ReneePaquette and @RJCity1 in the live chat as we break bread and break tables November 7th at 1 pm ET on the TBS YouTube Channel pic.twitter.com/xNjmeP1hsg

