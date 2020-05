Jon Moxley ya vio WrestleMania 36 y tiene esta opinión del show

Aquel vídeo que se hizo viral poco después de la salida de Dean Ambrose de WWE, entonces ya convertido de nuevo en Jon Moxley, retrataba a la perfección la percepción de este luchador sobre su antigua casa: una cárcel. Y lo ha mantenido de acompañamiento cada vez que sale al ring, pues el nuevo Moxley nunca habría alcanzado tal popularidad de no ser por su pasado como Ambrose.

Irremediablemente, el hoy Campeón Mundial AEW seguirá ligado de una manera u otra a WWE, para la que además trabaja su esposa Renee Young. Los medios no dejarán de referenciarle su pasado, considerando que se trata de la mayor compañía de lucha libre del mundo, y teniendo en cuenta que el propio Moxley se ha mostrado muy proclive a hablar desde que dejó de competir sobre el ring de Vince McMahon, y no precisamente con lisonjas.

► Jon Moxley alaba a los luchadores, no a WWE

Aunque ahora, podemos hacer una ligera excepción. Fightful ha publicado un extracto de una reciente entrevista a Moxley, donde este ofrece sus impresiones acerca de WrestleMania 36. Y, sorpresa, afirma que disfrutó del PPV. Aunque con importante puntualización, ya que su positivismo se centra en el duro trabajo de los competidores implicados, por los que se lamenta de que no pudieran tener su "WrestleMania Moment".

"Mox" añade que su lucha favorita fue el "Boneyard Match" entre The Undertaker y AJ Styles, comparando a "The Phenom" con un personaje de cómic sin fecha de caducidad, cual héroe de la cultura pop similar a John Wayne o John McClane (protagonista de la saga Die Hard, interpretado por Bruce Willis).

Jon Moxley no es el único que ha alabado el "Boneyard Match", y las críticas favorables se fueron sucediendo a través de medios especializados y la comunidad luchística de internet tras este particular cierre de la primera noche de WrestleMania 36, que encajó a la perfección con las circunstancias de realización del magno evento de WWE. Un tributo al "Deadman" que perfectamente pudo servir de broche a la carrera de esta leyenda viva, como el propio protagonista deja entrever durante el documental 'Undertaker: The Last Ride', que se estrena hoy en WWE Network.