Jon Moxley: «No trabajo para AEW»

El actual Campeón Mundial, Jon Moxley, se siente responsable de AEW y tiene una misión. O varias misiones, mejor dicho. O quizá que lo que pretende requiere de diferentes mecanismos para funcionar. Ni siquiera solo de él mismo. Ojalá, podría pensar «MOX». Adentrémonos en la mente y el objetivo del luchador a través de sus recientes declaraciones en Uncrowned.

► Más allá de los piledrivers y la sangre

“La narración siempre es necesaria, es esencial, no es negociable. Es un elemento vital en la lucha libre. Necesitas un gancho. ¿Cuánto más disfrutas los deportes cuando te importa quién es la persona o la historia de la temporada? La lucha libre no es diferente. No vas a leer un libro que solo tenga descripciones de objetos o eventos aleatorios: tiene que haber una historia o un hilo que te lleve por un viaje”.

► El día de mañana

“Estamos construyendo. Se trata de mucho más que lo que ocurre en el ring. Construir algo sostenible para el futuro, algo de lo que podamos estar orgullosos, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses. Se trata de una mentalidad y un enfoque para sentir orgullo en lo que hacemos. Tenemos a muchos chicos y chicas que forman parte de esto. Estoy muy orgulloso, pero es un juego a largo plazo, son pequeñas victorias diarias y un proceso constante de aprendizaje. Es realmente emocionante”.

► No solo buenos luchadores

“Cada vez que entras al ring, cada vez que tienes una cámara apuntándote con la luz encendida, cada vez que haces algo, será lo que tú hagas de ello. Todos son buenos luchadores en AEW. No sé si alguna vez ha habido un elenco formado por tantos luchadores profesionales realmente buenos para subirse al ring y luchar. Pero hay mucho más que eso: ponerte en una posición para usar esas habilidades y capitalizar con ellas. Puedes ver a algunos chicos evolucionando al siguiente nivel, más allá de ser solo buenos luchadores. Es muy gratificante verlo.

«Eso que pasó con Orange [Cassidy], es uno de esos casos en los que ves cómo está creciendo y evolucionando. Ves ese aspecto más grande que la vida surgiendo de él. Lo ves justo frente a tus ojos. Ni siquiera tienes que mirarlo a él, puedes verlo en el público cuando aparece, ves que está sucediendo. Ese tipo de cosa es difícil de poner en palabras, pero sabes que lo tiene, ‘lo tiene’ — y eso es lo que tenemos que fomentar y cultivar. No podemos simplemente lanzarlo ahí fuera. Es una semilla que hay que regar y hacer crecer”.

► En constante aprendizaje

“Es la forma en que he operado durante años y años. Siempre tienes una red abierta a todo lo que ves y escuchas. Eso es lo genial de la lucha libre: es un poco de todo. Por lo tanto, puedes tomar cosas de cualquier lugar. Mis oídos siempre están abiertos y mi cerebro constantemente archiva cosas. Si leo algo en un libro, una escena que veo, una expresión que hace un actor, una letra de una canción, literalmente cualquier cosa que experimente con mis ojos y oídos será filtrada y archivada por si alguna vez es útil. Cuando estás creando, tienes este enorme contenedor de cosas de donde tomar. Son años y años de este archivo de cosas. No es, ‘Oh, voy a luchar esta noche, así que solo entro y hago bla, bla, bla,’. Estoy mirando todo desde un punto de vista más alto y aprendiendo sobre cosas más allá de mí mismo y de las personas que están directamente a mi lado. Todo lo que toco, ya sea las personas directamente involucradas conmigo, todo lo relacionado con lo que hago en pantalla y todo lo que afecta, lo tomo como una responsabilidad personal«.

► Responsable de todos

“No trabajo para AEW. Trabajo para todas las personas que necesitan que este lugar tenga éxito, así es como lo veo. Para que este lugar tenga éxito, tenemos que operar al más alto nivel en todos los niveles. Eso es lo que aceptamos si vas a ser parte de este equipo. Siento una responsabilidad con estas personas porque para tener éxito en la lucha libre, han dado y sacrificado sus vidas persiguiendo esto, como yo lo hice. Solo soy un sirviente en la misión de ayudar a elevarlo todo y llevar a tantas personas como podamos. Me está haciendo mejor y me está ayudando a aprender muchísimo. Es uno de los momentos más gratificantes de mi carrera en este momento. En esta etapa de mi carrera, cada día es gratificante y espero cada día por una razón diferente a la de antes. No es solo salir, recibir una gran ovación, lanzar una camiseta, firmar un autógrafo. Es la búsqueda de algo mucho más grande que eso. Es divertido”.