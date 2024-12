El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray aconseja a AEW acerca de Jon Moxley y los Death Riders, así como también aplaude a tres luchadoras All Elite. En realidad, el actual campeón del mundo no está buscando enterrar a la compañía sino cambiarla, pero entendemos que a ello se refiere el veterano con sus comentarios en Busted Open After Dark después del especial Dynamite: Holiday Bash.

► «Jon Moxley no puede enterrar a AEW»

«Nadie quiere odiar a Jon Moxley. Es un tipo que derrama sangre por la compañía, se esfuerza al máximo, hace un montón de cosas diferentes… Ah, por cierto, está casado con Renee [Paquette], y todo el mundo la adora. No creo que a mucha gente le guste todo el grupo de rudos de Moxley. Jon no puede ser el tipo que está tratando de enterrar a AEW. Si Jon Moxley no aprueba lo que es AEW en este momento, o en lo que se ha convertido AEW, ¿por qué debería creer en AEW? Al final del día, soy un fan de Jon Moxley. Era un babyface. Me gustaba. Ahora ha tomado un camino diferente, un camino que él siente que está justificado, y me está diciendo que el lugar está al revés… ¿Por qué no debería creerle?«.

► Tres luchadoras destacadas en Dynamite

«La primera es mi nueva mejor amiga. Una chica que tiene más talento en su maldito meñique que la mayoría de la gente de AEW y esa es Harley Cameron. Harley Cameron hizo los 12 días de Navidad promocionando la mercancía de AEW, cantando, tocando la guitarra, siendo divertida y entretenida. Necesito una camiseta de Harley Cameron Wrath».

«Mariah hizo un gran trabajo con su promo tras bambalinas hablando de Thunder Rosa y su próximo combate… Tuiteé sobre Mariah May esta noche y dije que Mariah May sigue avanzando tanto en el ring como con sus promos en el micrófono. Mariah ha sido alguien que me ha impresionado desde el primer día porque veo la mejora«.

«La Toni Storm que recuerdo, que conozco y amo. Toni Storm, la que lanza los cuernos de metal al aire. Tiene ese rímel negro… Me gusta mucho esta historia que han comenzado a desarrollar con Toni. La historia de la amnesia. Sé que la semana pasada la gente estaba enojada y se quejaba de que no debería haber estado en Collision o Rampage o cualquier programa en el que debutó nuevamente… Solo quiero centrarme en las cosas positivas. Toni es una intérprete fenomenal».