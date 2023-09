Jon Moxley ha dedicado toda su vida a la lucha libre profesional, tanto para bien como para mal. Una de las peores consecuencias es cómo ha dañado su salud y cómo lo sigue haciendo cada vez que entra al encordado. En este sentido, MOX revela en ESPN1530 que el año pasado su médico le dijo que tiene la artritis de un hombre de 70 años.

«Llevo un estilo de vida muy físico. Pero nada, en mi opinión, es peor ni causa más daño que simplemente viajar. Durante años, parecía que viajar era mi trabajo. La parte de la lucha libre era como una recompensa al final del día, pero en cierto punto de este juego, tu vida se convierte en viajar. Es realmente sorprendente cómo eso se acumula en tu cuerpo y tus articulaciones. El médico me dijo el año pasado que tengo la artritis de un hombre de setenta años. Eso fue bastante preocupante.

«Han pasado uno o dos años desde entonces, así que ahora es como la artritis de un hombre de setenta y dos años, por lo que no me muevo muy bien por la mañana. Gracias a Dios, los shows son por la noche porque para entonces ya estoy bastante suelto. Si los shows de lucha libre se llevaran a cabo por la mañana, como en los viejos tiempos de las grabaciones de estudio estilo territorio los domingos por la mañana, me retiraría. Estaría acabado. Porque muchas veces ni siquiera puedo moverme antes del mediodía».

19 años después de comenzar su carrera, Jon Moxley está trabajando al máximo nivel, siendo el Campeón Internacional de AEW e integrante de la facción Blackpool Combat Club, dedicando además mucho tiempo a la escena independiente, sin dejar de disputar combates violentos que exponen todavía más su salud.

