Jon Moxley: «Hasta que me corten la cabeza»

Siendo el actual Campeón Mundial y liderando el Blackpool Combat Club donde los secundan Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, PAC y Marina Shafir, Jon Moxley se está haciendo con el control de AEW. Ya se ha autoproclamado el jefe. Mientras, The Elite (The Young Bucks y Kazuchika Okada) permanecen a un lado sin mostrar ningún interés en discutir esto. Pero muchos otros sí están dando un paso adelante, como Orange Cassidy, quien abordará lo que la facción ha estado haciendo últimamente en el próximo Dynamite.

TOMORROW on @TBSNetwork! One stark midnight left before a massive night of AEW action! Tune in LIVE on Fright Night #AEWDynamite kicking off at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/PkA4aitxwr — All Elite Wrestling (@AEW) October 30, 2024

► Jon Moxley, ‘El Tipo’ de AEW

Antes, mientras hablaba recientemente con Tom Valentino de News Herald, «The Death Rider» valoraba su posición actual:

«Este pedazo de metal va de un maletín a otro, se hace algo de papeleo, pero básicamente, nada ha cambiado,» le dijo Moxley a Tom Valentino de News Herald. «Siempre he sido el tipo en esa posición para AEW. No es algo que ganes en una pelea o un puesto al que apliques; es algo que eres o no eres. Es la silla en la que me siento hasta que alguien me corte la cabeza y tome mi lugar.

«Mucha gente cree que quiere estar en esa posición y ser ese tipo, pero no es así. Algunos de los nombres más grandes, verdaderas estrellas y personas talentosas, quieren serlo, pero no saben lo que realmente implica. El trabajo que conlleva ser ‘ese tipo’ no es tan glamuroso como parece. No es una posición de gloria. No es como estar sobre el capó de un auto en un desfile mientras te lanzan confeti. Tienes que estar en la trinchera, en el hoyo, ensuciarte las manos. No lo haces por ti mismo, y eso es algo que muchas personas que creen querer esa posición nunca entenderán.»

It was a stunning end to Dynamite, as #AEW World Champ Jon Moxley carried out his mission to take «a little piece of someone» on Orange Cassidy’s best friend Chuck Taylor.

What will Cassidy do next? Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@orangecassidy | @SexyChuckieT | @JonMoxley pic.twitter.com/zdcMnewWbZ — All Elite Wrestling (@AEW) October 27, 2024