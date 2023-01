Importante varapalo para Over The Top Wrestling (OTT) supuso la baja de Eddie Kingston de cara a su gira Homecoming, acaecida este pasado fin de semana en Wolverhampton (viernes 27), Dublín (sábado 28) y Belfast (domingo 29).

Pero OTT tiene otro as en la manga en forma de estrella de AEW. Como ya comentamos, Jon Moxley luchará en ScrapperMania VII, y por partida doble, pues la cita contará con dos jornadas, durante el fin de semana de San Patricio. Y ante dos rivales con los que tiene a WWE de nexo.

Bajo la primera, el 17 de marzo, desde The Hangar de Wolverhampton (Inglaterra), Moxley colisionará contra Trent Seven. El otrora integrante de Moustache Mountain fue despedido de WWE tras el cierre de NXT UK y se reportó su contratación por parte de AEW al competir allí el pasado mes, aunque se supo posteriormente que no rubricó firma alguna. OTT está siendo hasta ahora el principal escenario de batalla de Seven en su etapa pos-WWE.

Bajo la segunda, el 18 de marzo, desde el National Stadium de Dublín (República de Irlanda), “Mox” enfrentará a Big Damo, talento con el que sí coincidió alguna vez sobre los rings de WWE; cuando entonces se hacían llamar Dean Ambrose y Killian Dain, respectivamente. Desvinculado de McMahonlandia en 2021, Damo también ha aparecido por AEW, si bien su paso fue fugaz, perdiendo contra Shawn Spears en el episodio de Rampage del pasado 20 de mayo.

► Michael Oku, sustituto de Eddie Kingston

Por ahora, sólo ha trascendido lo visto en el primer show de la gira Homecoming, este último viernes desde Wolverhampton (Inglaterra). Allí, Michael Oku reemplazó a Eddie Kingston para vérselas con Leon Slater; duelo acaecido a inicios de diciembre en RevPro Live In London 68, y que promete ser un clásico de la lucha británica.

He aquí los resultados completos del evento.