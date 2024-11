Jon Moxley ha estado trabajando en su salud física

Cuando eres el campeón, debes estar saludable, pues si no podrías perder el título sin necesidad de una lucha. Jon Moxley lo sabe bien. No porque en algún momento de su carrera haya tenido que renunciar a un campeonato por ese motivo pero sí porque camino a la defensa del mundial de AEW que realizará ante Orange Cassidy en Full Gear ha estado haciendo terapia física.

► La salud física de Jon Moxley

«He estado yendo a terapia física por mi cadera durante los últimos meses. Cuando se trata de rehabilitar lesiones, solo hay que encontrar fisioterapeutas de calidad y hacer todo lo que dicen con un 100% de esfuerzo. Evaluarlos bien es importante. Creo que la mayor diferencia entre alguien que se recupera al 100% de una lesión grave y alguien que nunca vuelve a ser el mismo está simplemente en la actitud con la que afronta la rehabilitación. Si estás en muletas y todo lo que te dicen hacer ese día son 15 repeticiones de flexiones de pie o algo parecido, hazlas de la manera más concentrada y enfocada que puedas. En mi caso, considerando que tengo 38 años y llevo 20 recibiendo golpes, ya no me recupero tan rápido como antes. Ha sido difícil aceptar eso. Hay un principio que aprendí a los 11 años, cuando empecé a luchar, básicamente el principio de que el trabajo duro vence al talento, o al menos puede hacerlo.

#AEW World Champion @JonMoxley faces @orangecassidy with not only the title on the line, but the future of AEW hinging on the outcome!#AEWFullGear Saturday, Nov. 23

LIVE on PPV@prucenter | Newark, NJ 🎟️ https://t.co/gy0KLUZDjY pic.twitter.com/op135vpSuj — All Elite Wrestling (@AEW) November 4, 2024

«Puede que no te hayan dado los mismos dones naturales, puede que no tengas las mismas ventajas. No importa. El trabajo duro nivela el campo de juego. La capacidad de resistir, de tener disciplina, la simple disposición de invertir más tiempo y esfuerzo: fue como descubrir un código de trucos del universo. Descubrir ese principio simple cambió el curso de mi vida. Eso fue lo que me dio la confianza para perseguir la lucha libre profesional, a pesar de las probabilidades astronómicas de éxito. No era nadie; no tenía ninguna ventaja, pero ¿a quién le importa? Simplemente trabajaría más que todos los demás. Leí un libro en ese entonces llamado A Season on the Mat, que hablaba de cómo Dan Gable no quedaba satisfecho hasta que tuvieran que sacarlo cargado del tapiz después del entrenamiento. Esa fue la forma en que decidí vivir mi vida desde entonces», explica en Authority Magazine.