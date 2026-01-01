Jon Moxley frustra a Josh Alexander en intento de ir por el Campeonato Continental

El actual Campeón Continental, Jon Moxley enfrentó un reto complicado, pues chocó con si Josh Alexander en un duelo donde lograba resistir 15 minutos, obtendría una oportunidad titular por el Campeonato Continental de AEW.

Con esa presión, el retador salió decidido a castigar la pierna del campeón desde el arranque, buscando limitar la movilidad de Jon Moxley.

Alexander trabajó con inteligencia, alternando intercambios de golpes con castigos directos a la rodilla, incluyendo llaves y ataques contra el borde del ring. Moxley, fiel a su estilo, respondió con violencia y resistencia, soportando el dolor mientras el reloj avanzaba y el desafío se volvía cada vez más real para el monarca.

Con el paso de los minutos, la pelea se tornó más cerrada. Alexander estuvo cerca de sorprender con ataques desde lo alto y nuevas llaves de sumisión, pero Moxley logró sobrevivir y contraatacar, recurriendo a codazos y golpes para equilibrar la balanza.

► Momentos claves

En el tramo final, cuando el tiempo comenzaba a jugar en contra del retador, Moxley atrapó a Alexander en un bulldog choke. Josh intentó resistir, pero terminó perdiendo el conocimiento, obligando al árbitro a detener el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Jon Moxley ecitó tener un retador al Campeonato Continental de AEW y mientras celebró MVP y Shelton Benjamin aparecieron en el escenario, dejando abierta la posibilidad de un nuevo retador en el horizonte.