Jon Moxley enfrentará a Zack Sabre Jr. en DEFY

La aventura nipona de Jon Moxley en NJPW fue bastante exitosa para el “All Elite”. Aunque hubo ciertas cuentas pendientes que Moxley no pudo saldar.

Allá por febrero de 2020, “Mox” defendió exitosamente el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP ante Minoru Suzuki en The New Beginning In Osaka. Y tras la cruenta batalla, Zack Sabre Jr., entonces miembro de Suzuki-gun, quiso vengar a “The King” atacando a Moxley, quien quedó inconsciente vía Rear Naked Choke.

Un Moxley vs. Sabre Jr. parecía claro, pero el duelo nunca se dio. Aparentemente, según intuimos por declaraciones de ZSJ, hubiera tenido lugar en el evento Wrestle Dinasty un par de meses después, que quedó cancelado. 2020 fue el año del coronavirus como “show stealer”, ya saben, así que la rivalidad no pudo consumarse.

► Moxley y ZSJ, fuera de AEW y NJPW

Ya expuse al inicio que, de momento, no hay constancia del regreso de Moxley a New Japan. Menos mal que siempre nos queda la escena alternativa, alma de la industria luchística, para permitirnos ver un choque entre Moxley y ZSJ. Aunque, eso sí, en forma de choque parejil. Tal vez próximamente, NJPW quiera reservarse el demorado mano a mano.

El escenario, entonces, será el show de aniversario de DEFY Wrestling, previsto para el sábado 11 de febrero desde el Washington Hall de Seattle (Washington). Allí, Moxley hará equipo con Schaff (talento habitual de DEFY), mientras ZSJ formará dupla con Davey Richards.

Se tratará del tercer combate de Moxley en DEFY y el primero de “The Submission Master” en esta promotora. Señalar que ZSJ no compite en la escena “indie” de EEUU desde 2019, cuando formó parte del Mark Hitchcock Memorial SuperShow de la WrestleCon.

[ BREAKING ]



Grudges + Alliances = Violence



In an epic, years-in-the-making match, MOX and SCHAFF battle ZSJ and RICHARDS!!



📺Watch the Premiere on THR 2.16 at 6pm PST https://t.co/PLGF6HQGvm



💥💥💥



DEFY: YEAR6

2.11 @ WA HALL

🎟️ SOLD OUT 🎟️

DEFY Year 6 presenta por ahora el siguiente cartel.

Jon Moxley y Schaff vs. Zack Sabre Jr. y Davey Richards

Eddie Kingston vs. Artemis Spencer

CAMPEONATO DE PAREJAS DEFY: Second Gear Crew (c) vs. Midnight Heat