Jon Moxley desata su furia y es descalificado ante Kyle O’Reilly

Tras haberse rendido en WrestleDream frente a Darby Allin, Jon Moxley volvió a la acción con el rostro desencajado por la rabia. Su rival fue Kyle O’Reilly, quien aprovechó el estado mental del excampeón para imponer su estilo técnico en un combate lleno de tensión emocional y violencia contenida.

► Una lucha tensa y técnica entre Jon Moxley y Kyle O’Reilly

Desde el inicio, O’Reilly buscó castigar las extremidades de Moxley con una serie de llaves al brazo y la pierna, buscando la rendición que tanto avergonzó al miembro de los Death Riders días atrás.

ox respondió con agresividad, atacando la mano de Kyle contra los escalones metálicos y castigando su hombro sin piedad. El canadiense, sin embargo, mostró gran resiliencia al conectar un Triangle Hold y luego un Ankle Lock que puso al límite a Moxley.

El público presenció cómo, cada vez que O’Reilly lo atrapaba en una sumisión, Mox revivía el recuerdo de WrestleDream, intentando escapar con desesperación y furia.

► Momentos claves

La frustración de Moxley alcanzó su punto máximo cuando, tras quedar nuevamente atrapado en un Ankle Lock, perdió el control y atacó al réferi con un violento golpe. El árbitro decretó inmediatamente la descalificación, otorgando la victoria a Kyle O’Reilly. Inmediatamente, The Conglomeration y los Death Riders llegaron al cuadrilátero, mientras Moxley abandonaba el recinto acompañado por Marina Shafir, visiblemente fuera de sí.

Clever storytelling from AEW

Jon Moxley still having nightmares tapping out on the weekend to Darby Allin#AEWDynamite pic.twitter.com/e4LksOyYXR — Ace Humphreys 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦢 (@Ace109610) October 23, 2025

¿Qué pasará ahora?

La derrota por descalificación no solo deja a Moxley con una nueva mancha en su historial, sino que confirma que su mente aún no se ha recuperado de la humillación sufrida ante Darby Allin.