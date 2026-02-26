AEW Dynamite: Jon Moxley derrotó a El Clon en un complicado duelo

La guerra entre los Death Riders y la Don Callis Family continúa, y este miércoles, El Clon se enfrentó al Campeón Continental AEW, Jon Moxley, en un mano a mano.

► Momentos clave

Moxley comenzó la la lucha llevándose a El Clon a su ritmo, pero éste no tuvo problemas con moverse con lentitud para buscar los momentos exactos para atacar. Moxley tuvo que ponerse más rudo, y tras sacar al enmascarado del ring, le propinó una lluvia de gopes en el límite de la legalidad.

De vuelta al ring, lo azotó con súplex y le colocó un candado cruzado y luego una palanca doble. Tras la serie de llaves, una serie de machetazos al pecho. El Clon le pagó con la misma moneda y luego lo intentó estrangular con la cuerda del esquinero. Sorprendió El Clon al aplicar un súplex vertical. Moxley salió del encordado, y El Clon lo siguió con tope suicida.

Durante el corte comercial, El Clon castigó a Moxley con las escaleras metálicas. Cuando Moxley se recuperó le conectó un Curb Stomp en la ceja del ring, proyectándose después con tope suicida.

El Clon se defendió con Enziugiri. Moxley respondió con lariat. Después, un brutal martinete que casi le da la victoria. El Clon pudo lograr un moonsault. En otro vuelo, Moxley lo capturó con un Cutter.

Ambos intercambiaron codazos a las sienes. Con una patada, El Clon derribó a Moxley, lanzándose luego desde las cuerdas con una lanza zacatecana. Mox rompió la cuenta.

El Clon preparó Portal Bomb. Pero Moxley lo evitó, aplicándole DDT. De inmediato lo remató con Death Rider.

► ¿Y ahora qué?

Moxley recuperó el impulso, ahora se prepara para su lucha contra Konosuke Takeshita en Revolution, que será sin límite de tiempo.