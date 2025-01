Jon Moxley: «Dejen de dudar y disfruten del viaje»

Habiendo quedado en el espejo retrovisor la impactante traición a Bryan Danielson, las dudas sobre los Death Riders han ido en aumento a medida que han pasado los meses. No solo con ellos y la evidente pérdida de fuelle de su historia; debido a la facción y a quienes la están enfrentando. También con su líder y actual Campeón Mundial de AEW, Jon Moxley. Dudas que, por ejemplo, relacionábamos recientemente con la edad del portador del título y de sus presentes contendientes y la caída de la audiencia en la compañía en la franja de 18 a 34 años.

► Mensaje a quienes cuestionan

Y dudas -podríamos incluso mencionar el que el grupo tomaran el ángulo que quedó en nada a manos de los Young Bucks, Kazuchika Okada y Jack Perry– también a las que los propios Riders contestan en una reciente entrevista en Close-Up w/ Renee Paquette:

«No estamos aquí para matar AEW. No estamos aquí para destruir AEW. Es todo lo contrario. Estamos aquí para arreglar AEW. Estamos aquí para sacar lo mejor de cada persona con la que compartimos el ring. Para deshacernos de lo que no necesita estar aquí. Para sentar las bases de un futuro hermoso. ¿Tomará días? No. ¿Tomará semanas? No. Probablemente tomará el tiempo que sea necesario. Esta será nuestra mayor obra y durará para siempre», comenta Claudio Castagnoli.

«O, tal vez, todos pueden simplemente dejar de hacer preguntas. Confíen en nosotros y disfruten el maldito viaje«, espeta Jon Moxley.

#AEWDynamite THIS WEDNESDAY!@VonBraunCenter | Huntsville, AL

LIVE at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork & @SportsOnMax Jeff Jarrett vs Claudio Castagnoli@RealJeffJarrett made it clear on Dynamite. If he beats @ClaudioCSRO, he gets a shot at @JonMoxley and the AEW World Title! pic.twitter.com/piHWQLTRQM — All Elite Wrestling (@AEW) January 26, 2025

► El cinturón en el maletín

Así mismo, también existen cuestionamientos en torno a qué va a pasar con el cinturón de campeón que guardan desde hace meses en un maletín. ¿Será el mismo cuando lo muestren? ¿Preparan un nuevo diseño? Moxley nuevamente explica:

«¿Por qué necesitas verlo? ¿Qué necesitas ver? ¿Quieres echarle un vistazo y tomar una foto? ¿Esto es un zoológico interactivo? ¿Por qué necesitas verlo? No sabes nada al respecto. No lo entiendes en ningún nivel. No entiendes lo que significa un campeonato mundial, de qué se trata, lo que se necesita para ser campeón, lo que se necesita para escalar la montaña. Yo soy el Campeonato Mundial de AEW. Soy la definición viviente de ese campeonato. ¿Quieres verlo? Está justo aquí [señala a sí mismo]. Míralo. Este es el Campeonato Mundial de AEW. Vive aquí. No es algo que ganas, no es algo que sostienes, no es algo que muestras o levantas sobre tu cabeza para posar en una foto. Vive aquí [señala el pecho de Claudio]. Tiene que ser cultivado y desarrollado, forjado en el fuego ardiente del combate y la lucha.

«Estoy tratando de crear mil Jon Moxleys y formarlos detrás de mí. Los pondré a través de lo que yo pasé y peor. Eso puede no ser bonito. Puede ser feo e incómodo, pero es la única manera en la que sé hacerlo. Es la única manera en la que nuestra generación sabe hacerlo. Lucha. ¿Quieres ser el Campeón Mundial de AEW? Todo lo que tienes que hacer es vencerme. Cubrirme. Es así de fácil. Toma tres segundos. Una fórmula muy simple. ¿Cómo va a lograr eso alguno de ustedes? ¿Están formando un ejército en este momento? Yo sí. Cada día. Estoy construyendo un ejército. Más grande de lo que ven aquí. Mucho más poderoso de lo que ven aquí. ¿Buscas respuestas? Ni siquiera sabes qué preguntas hacer. No puedes ver el tablero. Ni siquiera sabes qué maldito juego estás jugando.»