Jon Moxley defenderá el Campeonato AEW en una lucha de cuatro esquinas

Jon Moxley está dispuesto a aceptar retos y para demostrar que es el luchador que merece seguir siendo el monarca.

Los Deathriders (Jon Moxley y PAC) se enfrentaron a Orange Cassidy y Jay White en un combate lleno de acción. Desde el inicio, White y Cassidy tomaron la delantera, pero los Deathriders lograron recuperar el control gracias a la intervención de PAC y Moxley. La lucha se desarrolló tanto dentro como fuera del ring.

La lucha continuó con intensos intercambios de golpes y movimientos, incluyendo un Dragon Screw de White sobre PAC y un Diving DDT de Cassidy sobre Moxley. Sin embargo, el combate terminó sin resultado cuando «Hangman» Adam Page intervino, atacando a Moxley y desatando el caos en el ring, lo que dejó el duelo sin resultado.

Hangman Adam Page’s anger boiled over as he costs Orange Cassidy and Jay White the win and hands Jon Moxley and the Death Riders an edge #AEWDynamite #WinterIsComing is LIVE on TBS pic.twitter.com/JOUeNYyNsD

— AEW on TV (@AEWonTV) December 12, 2024